Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την κατοχή του Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα αρχίσει να συνεδριάζει την ερχόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη 17η Σεπτεμβρίου, για να εξετάσει σχέδιο ψηφίσματος καταρτισμένο από την παλαιστινιακή μόνιμη αντιπροσωπεία στον Οργανισμό, που δίνει συνέχεια σε γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της Χάγης, με την οποία κρίθηκε «παράνομη» η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ.

Τον Ιούλιο, κατόπιν αιτήματος για γνωμοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, το ΔΔ, αποφαινόμενο για την ισραηλινή κατοχή από το 1967, έκρινε πως «η συνεχιζόμενη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομη» και το Ισραήλ είναι «υποχρεωμένο να (την) τερματίσει το συντομότερο».

Αντιδρώντας στη γνωμοδότηση αυτή, αραβικές χώρες ζήτησαν νέα σύγκληση της ΓΣ, που προγραμματίστηκε για τη 17η Σεπτεμβρίου, ώστε να εξεταστεί σχέδιο ψηφίσματος, την Τρίτη ή την Τετάρτη, ανάλογα με τον αριθμό των κρατών που θα πάρουν τον λόγο.

Το πιο πρόσφατο προσχέδιο του κειμένου, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου χθες Πέμπτη, αξιώνει «το Ισραήλ να τερματίσει χωρίς καθυστέρηση την παράνομη παρουσία» του στα παλαιστινιακά εδάφη, εντός «δώδεκα μηνών από την υιοθέτηση του ψηφίσματος αυτού». Το πρώτο προσχέδιο έδινε προθεσμία έξι μηνών.

Το σχέδιο ψηφίσματος «απαιτεί» ακόμη να αποσυρθούν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από τα παλαιστινιακά εδάφη, να σταματήσει η ανέγερση νέων εβραϊκών οικισμών, να επιστραφούν γαίες και ιδιοκτησίες που κατασχέθηκαν και επίσης να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής στους Παλαιστίνιους οι οποίοι διώχτηκαν από τον τόπο τους.

Κατά τη διάρκεια του ισραηλινοαραβικού πολέμου του 1967, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ κυρίευσαν τη Δυτική Όχθη —συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ—, τότε προσαρτημένη στην Ιορδανία, τη Λωρίδα της Γάζας, τότε υπό αιγυπτιακή στρατιωτική διοίκηση, μεγάλο μέρος του αιγυπτιακού Σινά, καθώς και μεγάλο μέρος του συριακού υψιπέδου του Γκολάν.

Το Ισραήλ επιβάλλει έκτοτε κατοχή στα 70.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα αραβικών γαιών που κυρίευσε, κατοχή που χαρακτηρίστηκε αργότερα παράνομη από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ΟΗΕ θεωρεί τα παλαιστινιακά εδάφη (Γάζα, Δυτική Όχθη, ανατολική Ιερουσαλήμ) ενιαία οντότητα, κατεχόμενη περιοχή.

«Όταν ψηφίσετε στη Γενική Συνέλευση, θυμηθείτε αυτούς που σκοτώθηκαν κι αυτούς που επέζησαν για να υπομείνουν δεινά που δεν θα έπρεπε να υπομένει κανένα ανθρώπινο ον», δήλωνε πριν από μερικές ημέρες ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ριάντ Μανσούρ. «Σας ικετεύουμε: μην κάνετε τη λάθος επιλογή».

Το σχέδιο ψηφίσματος καλεί ακόμη να δημιουργηθεί «διεθνής μηχανισμός επανόρθωσης για όλες τις ζημιές, τς απώλειες ή τους τραυματισμούς εξαιτίας των αυθαίρετων ενεργειών του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Μολονότι τα ψηφίσματα της ΓΣ δεν είναι δεσμευτικά από νομική άποψη, το Ισραήλ αντιμετωπίζει με οργή το εγχείρημα. «Οι Παλαιστίνιοι διεξάγουν διπλωματική τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ κι ο ΟΗΕ είναι συνένοχος», πέταξε ο ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ντάνι Ντάνον, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

