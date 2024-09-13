Μολδαβία: Στρατιώτης νεκρός στη γραμμή που χωρίζει την επικράτεια από την Υπερδνειστερία

Στρατιώτης της Μολδαβίας, ο οποίος υπηρετούσε στη γραμμή οροθεσίας που χωρίζει την επικράτεια από την αποσχισμένη περιοχή της Υπερδνειστερίας, σκοτώθηκε χθες Πέμπτη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, 30 και πλέον χρόνια μετά τον πόλεμο ανάμεσα στις μολδαβικές ένοπλες δυνάμεις και τους αυτονομιστές.

Ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας διευκρίνισε πως ο στρατιώτης «τραυματίστηκε θανάσιμα» εξαιτίας πυροβολισμού «από το όπλο στην κατοχή του καθώς εκτελούσε το καθήκον του στη θέση του».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αστυνομία και ιατροδικαστικοί διενεργούν έρευνα για το συμβάν.

Στη γραμμή που χωρίζει τη μολδαβική επικράτεια από την Υπερδνειστερία είναι ανεπτυγμένοι στρατιωτικοί των δυο πλευρών, καθώς και ρωσικά στρατεύματα σε ειρηνευτικό ρόλο, μετά τον σύντομο πόλεμο του 1992, αμέσως μετά την κατάρρευση της πάλαι ποτέ σοβιετικής ένωσης.

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας ορκίζεται ότι η Υπερδνειστερία θα επανενταχθεί μελλοντικά στην επικράτειά της, πάντως τα αιματηρά συμβάντα στη γραμμή επαφής είναι μάλλον σπάνια. Ο τελευταίος θάνατος στρατιωτικού είχε καταγραφεί το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.