Τραμπ: Ζητά στρατιωτικό αεροσκάφος και ενισχυμένη προστασία γιατί το Ιράν θέλει να τον σκοτώσει

Η εκστρατεία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε στρατιωτικό αεροσκάφος στο οποίο θα μεταφέρεται και διευρυμένους περιορισμούς πτήσεων πάνω από τις κατοικίες του εν μέσω αναφορών ότι το Ιράν εξακολουθεί να σχεδιάζει να τον σκοτώσει, ανέφερε την Παρασκευή η Washington Post, επικαλούμενη σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία και άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το ασυνήθιστο για έναν υποψήφιο αίτημα περιλαμβάνει επίσης μεγαλύτερη προστασία για την κατοικία του και τις συγκεντρώσεις του, προεγκατεστημένο βαλλιστικό γυαλί σε επτά αμφιταλαντευόμενες πολιτείες για χρήση στην εκστρατεία του και στρατιωτικά οχήματα για τη μεταφορά του Τραμπ.

Η εκστρατεία του τέως προέδρου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη Μυστική Υπηρεσία, υποστηρίζοντας ότι πρόσφατα αναγκάστηκε να ακυρώσει μια δημόσια εκδήλωση την τελευταία στιγμή λόγω «έλλειψης προσωπικού» από τη Μυστική Υπηρεσία.

Το ρεπορτάζ έρχεται αφότου οι σύμβουλοι της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ έλαβαν αναφορές που υποστηρίζουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να σχεδιάζει να τον σκοτώσει. Την Παρασκευή επίσης μαθεύτηκε ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ ανησυχούν ιδιαίτερα για τα drones και τους πυραύλους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.