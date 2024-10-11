Βρέθηκε το πόδι ορειβάτη που εξαφανίστηκε στο Έβερεστ πριν από 100 χρόνια 

Ένα πόδι, το οποίο εκτιμάται πως ανήκει σε Βρετανό ορειβάτη που εξαφανίστηκε πριν από 100 χρόνια, βρέθηκε στο Έβερεστ. Σύμφωνα με το BBC πρόκειται για μια ανακάλυψη που ενδέχεται να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ορειβασίας.

Everest climber's foot believed to be found after 100 years https://t.co/gyTpd9ldPS October 11, 2024

Ο Αντριου Κόμιν “Σάντυ” Ιρβιν επιχείρησε να ανέβει στο Έβερεστ τον Ιούνιο του 1924 μαζί με τον φίλο του Τζωρτζ Μάλλορυ, όμως και οι δυο εξαφανίστηκαν. Ενώ τα λείψανα του Μάλλορυ βρέθηκαν και ανασύρθηκαν, η σορός του Ιρβιν δεν ανακαλύφθηκε ποτέ.

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, ομάδα ορειβατών που ετοίμαζε ντοκιμαντέρ για το National Geographic... σκόνταψε στο πόδι, που αποκαλύφθηκε από το λιώσιμο ενός παγετώνα.

Ο γνωστός εξερευνητής, Τζίμυ Τσιν ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας που έκανε την ανακάλυψη, αναφέρθηκε και σε μια «μνημειώδη και συναισθηματική στιγμή».

Πολλοί έχουν αναρωτηθεί αν ο Ίρβιν και ο Μάλλορυ κατάφεραν να γίνουν οι πρώτοι άνθρωποι που ανέβηκαν στην κορυφή του Έβερεστ, 29 χρόνια πριν φτάσουν στην κορυφή ο Έντμουντ Χίλαρι και ο Τένζινγκ Νοργκάι.

Με την πάροδο των ετών, κάποιοι προσπάθησαν να αναζητήσουν το πτώμα του Ίρβιν, καθώς λεγόταν ότι είχε μαζί του φωτογραφική μηχανή με φιλμ το οποίο θα μπορούσε να αποδείξει ότι είχαν καταφέρει να φτάσουν στην κορυφή του Έβερεστ.

Ενώ οι βρετανικές αρχές με τη χρήση δείγματος DNA επιχειρούν να ταυτοποιήσουν το πόδι, η ομάδα του National Geographic είναι αρκετά σίγουρη πως ανήκει στον Ιρβιν, καθώς μέσα στην μπότα βρέθηκε κάλτσα η οποία είχε κεντημένες τις λέξεις “A.C. Irvine”.

Amazing news from the N Side of Everest….Sandy Irvine’s body has been found, 100Years since he was last seen!!@thealpineclub @RGS_IBG @ExplorersClub @EverestToday pic.twitter.com/e0BAVBQR08 — Kenton Cool (@KentonCool) October 11, 2024

Η ανακάλυψη έγινε όταν η ομάδα κατέβηκε στον παγετώνα Central Rongbuk, στη βόρεια πλευρά του Έβερεστ, τον Σεπτέμβριο.

Στη διαδρομή τους, βρήκαν μια φιάλη οξυγόνου με την ημερομηνία 1933. Μια αποστολή στο Έβερεστ εκείνη τη χρονιά είχε βρει ένα αντικείμενο που ανήκε στον Ιρβιν. Υπό το πρίσμα ότι το σώμα του Ιρβιν θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί γύρω, η ομάδα έψαξε τον παγετώνα για αρκετές ημέρες, όταν μέλος της εντόπισε μια μπότα να εξέχει από τον πάγο ο οποίος έλιωνε.

Η συγκυρία ήταν ευνοϊκή, καθώς εκτιμάται ότι ο πάγος του παγετώνα πρέπει να είχε λιώσει περίπου μια εβδομάδα πριν την ανακάλυψή τους.

Πηγή: skai.gr

