Στις φρικτές, όπως τις χαρακτηρίζει, συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο στη Τουρκία, σε κέντρα που χρηματοδότησε η ΕΕ, αλλά και στις μαζικές απελάσεις προς τις χώρες καταγωγής τους, συχνά στη Συρία και το Αφγανιστάν, παρά τους σχετικούς κινδύνους, αναφέρεται έρευνα της εφημερίδας Le Monde και του μη κερδοσκοπικού ειδησεογραφικού μέσου Lighthouse Reports.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, δεκάδες συνεντεύξεις με διπλωμάτες, δικηγόρους, στελέχη της ΕΕ και στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης επιβεβαιώνουν την ανησυχητική κατάσταση των προσφύγων στην Τουρκία, αλλά και ότι η ΕΕ εν γνώσει της υποστήριξε και χρηματοδότησε τη μετατροπή των κέντρων για τους πρόσφυγες σε κέντρα απέλασης.

Επισημαίνεται η αγνόηση αναφορών τριών Ευρωπαίων διπλωματών και ενός πρώην ανώτερου αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι, όπως σημειώνεται, είχαν ενημερώσει τους ανωτέρους τους για τις ανησυχίες τους σχετικά με τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για τη διευκόλυνση συλλήψεων. Επίσης αναφέρεται πως σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο της Επιτροπής που παρακολούθησε το ζήτημα, σχετικές αναφορές «διαγράφονται συστηματικά» από τις ετήσιες εκθέσεις της Ένωσης για την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

