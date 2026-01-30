Η τιμή του χρυσού καταγράφει σημαντική πτώση σήμερα, με τους επενδυτές να ρευστοποιούν μετά από την εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου στις αρχές της εβδομάδας και το νέο ρεκόρ που κατέγραψε χθες, Πέμπτη.

Στις 13:00 ώρα Ελλάδας, ο χρυσός σημειώνει πτώση 5,39% και διαπραγματεύεται στα 5.087,79 δολάρια ανά ουγγιά.

«Οι επενδυτές επιδιώκουν να ρευστοποιήσουν τα κέρδη», εξηγεί ο Άαριν Τσίρκι, αναλυτής στη Hargreaves Lansdown, μετά το ρεκόρ που κατέγραψε την Πέμπτη ο χρυσός ξεπερνώντας τα 5.595,47 δολάρια την ουγγιά.

Εν τω μεταξύ, τεράστια πτώση σημειώνει και το ασήμι, καταγράφοντας απώλειες 13,76%, στα 99,78 δολάρια ανά ουγγιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.