Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο έφτασε σήμερα στο Καράκας για να συναντηθεί με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.
Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, στις αρχές Ιανουαρίου.
Τον Πέτρο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ. Αργότερα θα συναντηθεί με τη Ροδρίγκες και το βασικό θέμα των συνομιλιών τους θα είναι η ασφάλεια και η στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών στα κοινά σύνορά τους, μια ασταθή ζώνη όπου δρουν διάφορες ένοπλες οργανώσεις.
Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν αρχικά προγραμματισμένη να γίνει στα μέσα Μαρτίου στην κολομβιανή πλευρά των συνόρων, όμως ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή, για λόγους ασφαλείας.
