Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στο Truth Social, δήλωσε βέβαιος ότι το Ιράν και το Ισραήλ θα καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης, ενώ ανέφερε ότι λαμβάνουν χώρα πολλές διαβουλεύσεις για την επίλυση της κρίσης.

«Το Ιράν και το Ισραήλ πρέπει να κάνουν συμφωνία – και θα κάνουν. Θα έχουμε ειρήνη, σύντομα, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Πολλά τηλεφωνήματα και συναντήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.»

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

Το Ιράν και το Ισραήλ πρέπει να κάνουν μια συμφωνία – και θα την κάνουν – όπως έκανα και με την Ινδία και το Πακιστάν, όπου χρησιμοποίησα το ΕΜΠΟΡΙΟ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φέρω λογική, συνοχή και ψυχραιμία στις συνομιλίες, με δύο εξαιρετικούς ηγέτες που κατάφεραν να πάρουν γρήγορα μια απόφαση και να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ!

Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας, η Σερβία και το Κόσοβο βρίσκονταν σε έντονη σύγκρουση, όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, και αυτή η μακροχρόνια διαμάχη ήταν έτοιμη να εξελιχθεί σε ΠΟΛΕΜΟ. Την σταμάτησα εγώ (ο Μπάιντεν έχει βλάψει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές με κάποιες πολύ ανόητες αποφάσεις, αλλά θα το διορθώσω, ξανά!).

Άλλη μια περίπτωση είναι η Αίγυπτος και η Αιθιοπία, και η διαμάχη τους για ένα τεράστιο φράγμα που επηρεάζει τον μεγαλοπρεπή ποταμό Νείλο. Υπάρχει ειρήνη – τουλάχιστον προς το παρόν – χάρη στη δική μου παρέμβαση, και έτσι θα μείνει!

Το ίδιο και με το Ιράν και το Ισραήλ — θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ, σύντομα! Πολλά τηλεφωνήματα και συναντήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Κάνω πολλά, και ποτέ δεν μου αναγνωρίζεται τίποτα, αλλά δεν πειράζει — ο ΛΑΟΣ καταλαβαίνει.

ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΞΑΝΑ!

Πηγή: skai.gr

