Νέα τραγωδία στην Ινδία, τρεις μέρες μετά το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί άλλοι παρασύρθηκαν από τα νερά μετά την κατάρρευση σιδερένιας γέφυρας πάνω από ποτάμι σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

#Pune, Maharashtra: A bridge over the Indrayani River collapsed in Kundamala, Maval taluka of Pune, causing 25–30 tourists to fall into the river. Heavy rains had raised water levels.



Local police, fire brigade, and NDRF teams rushed to the site and launched a rescue operation.… pic.twitter.com/pvdJmll3iA — All India Radio News (@airnewsalerts) June 15, 2025

Το συμβάν σημειώθηκε στη δυτική πολιτεία Μαχαράστρα της Ινδίας και υπολογίζεται ότι την ώρα εκείνη πάνω στη γέφυρα ήταν περίπου 30 τουρίστες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είχαν ανεβάσει τη στάθμη των υδάτων του ποταμού και στο σημείο έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των αγνοούμενων τουριστών.

Φωτογραφία αρχείου

