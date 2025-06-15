Λογαριασμός
Νέα τραγωδία στην Ινδία – Νεκροί και αγνοούμενοι από κατάρρευση γέφυρας σε τουριστικό προορισμό - Βίντεο, φωτογραφίες

Η σιδερένια γέφυρα περνούσε πάνω από ποτάμι σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό στη δυτική πολιτεία Μαχαράστρα

Νέα τραγωδία στην Ινδία, τρεις μέρες μετά το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί άλλοι παρασύρθηκαν από τα νερά μετά την κατάρρευση σιδερένιας γέφυρας πάνω από ποτάμι σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό. 

Το συμβάν σημειώθηκε στη δυτική πολιτεία Μαχαράστρα της Ινδίας και υπολογίζεται ότι την ώρα εκείνη πάνω στη γέφυρα ήταν περίπου 30 τουρίστες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είχαν ανεβάσει τη στάθμη των υδάτων του ποταμού και στο σημείο έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των αγνοούμενων τουριστών.

