Το Ιράν δεν έστειλε οποιοδήποτε μήνυμα στο Ισραήλ μέσω μιας τρίτης χώρας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου των Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέι, μετά τη δήλωση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη νωρίτερα σήμερα, ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τη Λευκωσία να μεταφέρει “μερικά μηνύματα” στο Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε δηλώσει ότι το Ιράν «μάς έχει ζητήσει να μεταφέρουμε μήνυμα προς το Ισραήλ και θα το πράξουμε», σημειώνοντας ότι προς τον σκοπό αυτό θα έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, σύμφωνα με το Sigmalive.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε επίσης, πως η Κύπρος ζήτησε από την ΕΕ σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για εξέταση των εξελίξεων στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

