Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιράν: Το Ισραήλ χτύπησε το αρχηγείο της αστυνομίας στην Τεχεράνη 

Η επίθεση προκάλεσε «μικρές ζημιές» και τραυμάτισε «αρκετά» μέλη του αστυνομικού προσωπικού, αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας

Τεχεράνη

Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι ισραηλινό πλήγμα έπληξε το αρχηγείο της αστυνομίας της Τεχεράνης στο κέντρο της πόλης την Κυριακή.

«Η Διοίκηση της Αστυνομίας του Μείζονος Δήμου Τεχεράνης χτυπήθηκε από ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του εχθρού», ανέφερε το πρακτορείο ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της αστυνομίας. Προσθέτει ότι η επίθεση προκάλεσε «μικρές ζημιές» και τραυμάτισε «αρκετά» μέλη του αστυνομικού προσωπικού, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τεχεράνη Αστυνομία Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark