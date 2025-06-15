Ιράν: Το Ισραήλ χτύπησε το αρχηγείο της αστυνομίας στην Τεχεράνη 

Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι ισραηλινό πλήγμα έπληξε το αρχηγείο της αστυνομίας της Τεχεράνης στο κέντρο της πόλης την Κυριακή.

«Η Διοίκηση της Αστυνομίας του Μείζονος Δήμου Τεχεράνης χτυπήθηκε από ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του εχθρού», ανέφερε το πρακτορείο ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της αστυνομίας. Προσθέτει ότι η επίθεση προκάλεσε «μικρές ζημιές» και τραυμάτισε «αρκετά» μέλη του αστυνομικού προσωπικού, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.



🇮🇱🇮🇷ISRAELI DRONE STRIKES POLICE HQ IN TEHRAN



Iran’s Police Command says an Israeli drone attacked the Greater Tehran Police Headquarters a short while ago.



The strike caused injuries and structural damage, though exact numbers are still unclear.#Israel pic.twitter.com/BSzKeT46ld — Mohd Mursleen (@mohdmursleenn) June 15, 2025

