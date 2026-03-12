Τραμπ: «Το Ιράν είναι ένα έθνος τρόμου και μίσους και πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Τα πάει πολύ καλά ο στρατός μας, είναι αξεπέραστος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

«Είναι πραγματικά ένα έθνος τρόμου και μίσους και πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα αυτή τη στιγμή», είπε αργότερα, παραβρισκόμενος σε εκδήλωση για τον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών, μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Trump on Iran:



They really are a nation of terror and hate.



They are paying a big price right now. pic.twitter.com/MsE4AqrcGb — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

Ο Τραμπ έχει δώσει ανάμεικτα μηνύματα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την πρόοδο του πολέμου, λέγοντας τις τελευταίες ημέρες ότι «νικήσαμε» εναντίον του Ιράν και ότι θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα», αλλά επιμένοντας επίσης στην ανάγκη να συνεχιστεί ο πόλεμος.

Δεν απάντησε άμεσα στα σχόλια του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο πρώτο του μήνυμά από την ανάληψη των καθηκόντων του, ορκιζόμενος εκδίκηση και λέγοντας ότι το Ιράν πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί με την ουσιαστική διακοπή της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν πιο σημαντικό να σταματήσει η «κακή αυτοκρατορία» του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

