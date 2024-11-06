Λογαριασμός
Μόσχα: Δεν τρέφουμε αυταπάτες για τον Τραμπ - Θα υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας

Η Μόσχα ανέφερε ότι θα παραμείνει επικεντρωμένη στην επίτευξη των στόχων της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία και ότι η στάση της θα είναι αμετάβλητη.

Λαβρόφ

Η Ρωσία λέει ότι δεν έχει αυταπάτες για τον Τραμπ και θα υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Τετάρτη ότι η Μόσχα δεν είχε αυταπάτες για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ και ότι θα συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να υπερασπιστεί σθεναρά τα ρωσικά εθνικά συμφέροντα.

Η Μόσχα ανέφερε ότι θα παραμείνει επικεντρωμένη στην επίτευξη των στόχων της ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης στην Ουκρανία και ότι η στάση της στη σύγκρουση παρέμεινε αμετάβλητη.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ντόναλντ Τραμπ Εκλογές ΗΠΑ
