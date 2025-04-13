Τέλος σε κάθε σενάριο που αφορά την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ βάζει με δήλωσή του ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Captain Sean Barbella.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβλήθηκε σε τσεκάπ, ενώ τα αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις το τελευταίο διάστημα.

Ο ίδιος ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι τα αποτελέσματά του είναι μία χαρά, κάτι που ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πλέον σαφή τρόπο, ένα 24ωρο μετά, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση».

Πηγή: skai.gr

