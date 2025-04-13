Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιατρός Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ παραμένει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβλήθηκε σε τσεκάπ, ενώ τα αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις το τελευταίο διάστημα

Ντόναλντ Τραμπ

Τέλος σε κάθε σενάριο που αφορά την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ βάζει με δήλωσή του ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Captain Sean Barbella.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβλήθηκε σε τσεκάπ, ενώ τα αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις το τελευταίο διάστημα.

Ο ίδιος ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι τα αποτελέσματά του είναι μία χαρά, κάτι που ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πλέον σαφή τρόπο, ένα 24ωρο μετά, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Λευκός Οίκος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark