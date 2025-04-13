Συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, στις 15 και 16 Απριλίου, όπως ανακπίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι η ασφάλεια της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, για την ασφαλή διέλευση των πλοίων και των εμπορευμάτων.
Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή στρατιωτικών εκπροσώπων ξένων χωρών, θα συζητηθεί η ναυτική διάσταση του στρατιωτικού σχεδιασμού που μπορεί να γίνει προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.
- Οι ΗΠΑ οδηγούν τις αγορές στην... παράκρουση: Τώρα... ξεχωριστοί δασμοί στις ηλεκτρονικές συσκευές - «Η εξαίρεση δεν θα είναι μόνιμη»
- Φιντάν για συνάντηση Ερντογάν με Τραμπ: Εργαζόμαστε για να ορίσουμε τον χρόνο και τον τόπο της συνάντησης
- Φρίκη στην Ουκρανία: Η πιο θανατηφόρα επίθεση από το 2023 στο Σούμι - Τουλάχιστον 32 νεκροί, ανάμεσά τους 2 παιδιά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.