Συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, στις 15 και 16 Απριλίου, όπως ανακπίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι η ασφάλεια της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, για την ασφαλή διέλευση των πλοίων και των εμπορευμάτων.

Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή στρατιωτικών εκπροσώπων ξένων χωρών, θα συζητηθεί η ναυτική διάσταση του στρατιωτικού σχεδιασμού που μπορεί να γίνει προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

