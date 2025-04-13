Λογαριασμός
Συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων στην Άγκυρα, στις 15 και 16 Απριλίου

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η ασφάλεια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας

Μαύρη Θάλασσα

Συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, στις 15 και 16 Απριλίου, όπως ανακπίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι η ασφάλεια της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, για την ασφαλή διέλευση των πλοίων και των εμπορευμάτων.

Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή στρατιωτικών εκπροσώπων ξένων χωρών, θα συζητηθεί η ναυτική διάσταση του στρατιωτικού σχεδιασμού που μπορεί να γίνει προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

