Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «κλίνει» στην απόφαση να κρατήσει την ExxonMobil εκτός Βενεζουέλας, αφότου το ανώτατο στέλεχος του ενεργειαικού κολοσσού έκανε το λάθος να εμφανιστεί επιφυλακτικό σχετικά με τις προσπάθειες επενδύσεων σε πετρέλαιο στη χώρα μετά την ανατροπή του Μαδούρο.



«Δεν μου άρεσε η απάντηση της Exxon», δήλωσε απερίφραστα ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθώς αναχωρούσε από το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Παίζουν πολύ χαριτωμένα».

Κατά τη διάρκεια συνάντησης την Παρασκευή με στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου, ο Τραμπ προσπάθησε να κατευνάσει τις ανησυχίες των εταιρειών και είπε ότι θα συνεργαστούν απευθείας με τις ΗΠΑ, αντί για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Κάποιοι, ωστόσο, δεν πείστηκαν αναφέρει το πρακτορείο AP.Ένας εκπρόσωπος της ExxonMobil δεν απάντησε αμέσως την Κυριακή σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό.Επίσης την Παρασκευή, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα παραμείνουν προστατευμένα από τη χρήση τους σε δικαστικέςδιαδικασίες.Το εκτελεστικό διάταγμα, που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο, αναφέρει ότι εάν τα κεφάλαια κατασχεθούν για τέτοια χρήση, θα μπορούσε να «υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα». Η Βενεζουέλα έχει ιστορικό κατασχέσεων κρατικών περιουσιακών στοιχείων, συνεχιζόμενων κυρώσεων των ΗΠΑ και δεκαετιών πολιτικής αβεβαιότητας.Η προσέλκυση αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών να επενδύσουν στη Βενεζουέλα και να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των υποδομών της χώρας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

