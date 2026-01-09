Σε τροχιά «mega-deal» Rio Tinto και Glencore

Σε συνομιλίες για την εξαγορά της Glencore Plc βρίσκεται ο όμιλος Rio Tinto, έναν χρόνο μετά την κατάρρευση των προηγούμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Στόχος είναι η δημιουργία της μεγαλύτερης μεταλλευτικής εταιρείας παγκοσμίως, με τη χρηματιστηριακή αξία του νέου σχήματος να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 200 δισ. δολάρια.

Σε ξεχωριστές ανακοινώσεις που εξέδωσαν την Πέμπτη οι δύο εταιρείες, επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή συγχώνευση μέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης πρότασης εξαγοράς μέσω ανταλλαγής μετοχών. Η είδηση προκάλεσε «άλμα» έως και 9,9% στη μετοχή της Glencore με το άνοιγμα της αγοράς στο Λονδίνο, ενώ η μετοχή της Rio Tinto υποχώρησε κατά 2,5%, μετά από πτώση 6,3% στην αγορά της Αυστραλίας.

Ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών θα αποτελέσει το μεγαλύτερο deal που έχει καταγραφεί ποτέ στον κλάδο, ο οποίος διανύει περίοδο έντονης κινητικότητας. Οι μεγάλοι παραγωγοί επιδιώκουν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους σε χαλκό — μέταλλο ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση, η τιμή του οποίου κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Τόσο η Glencore όσο και η Rio Tinto διαθέτουν ισχυρή παρουσία στον τομέα του χαλκού και μια πιθανή συμφωνία θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός μεταλλευτικού «κολοσσού», ικανού να ανταγωνιστεί την BHP Group, η οποία διατηρεί επί σειρά ετών τον τίτλο της μεγαλύτερης μεταλλευτικής δύναμης παγκοσμίως.

Στο παρελθόν, ωστόσο, αναλυτές έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα πιθανά εμπόδια ενός τέτοιου deal. Η Glencore είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς άνθρακα παγκοσμίως —έναν τομέα από τον οποίο η Rio Tinto έχει ήδη αποχωρήσει— ενώ οι δύο όμιλοι εμφανίζουν σημαντικές διαφορές στην εταιρική τους κουλτούρα.

Η χρηματιστηριακή αξία της Rio Tinto ανέρχεται σήμερα σε περίπου 137 δισ. δολάρια, ενώ της Glencore αποτιμάται στα 70 δισ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

