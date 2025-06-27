Scope: Πιέσεις στις οικονομίες της ΕΕ από την αύξηση των αμυντικών δαπανών

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα αποδυναμώσει τα πιστοληπτικά προφίλ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, εκτός εάν καταφέρουν να περιορίσουν άλλες δαπάνες ή να αυξήσουν τα έσοδά τους, προειδοποίησε την Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Scope.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν την Τετάρτη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ την επόμενη δεκαετία, επικαλούμενοι τη μακροπρόθεσμη απειλή που θέτει η Ρωσία και την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής και στρατιωτικής ανθεκτικότητας.

«Η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα οδηγήσει σε αυξημένο δανεισμό και επιδείνωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, και συνεπώς σε αποδυνάμωση των κρατικών πιστοληπτικών προφίλ, εκτός εάν υπάρξει περιορισμός άλλων δαπανών ή αύξηση εσόδων», αναφέρουν οι αναλυτές της Scope σε έκθεση που πρόκειται να δημοσιευτεί τη Δευτέρα.

Το επιπλέον δημοσιονομικό βάρος, σύμφωνα με τη Scope, θα ασκήσει σημαντικές πιέσεις σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ιταλία, που ήδη τελούν υπό καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των υψηλών ελλειμμάτων τους.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεταφορά των αμυντικών δαπανών στο ευρωπαϊκό επίπεδο, προσθέτουν οι αναλυτές.

«Η κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας θα μπορούσε να προσφέρει πιο βιώσιμη και συντονισμένη στήριξη μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε οικονομίες κλίμακας στις προμήθειες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας», προσθέτουν.

Η Ε.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους έως και 150 δισ. ευρώ, χρηματοδοτούμενου από κοινό δανεισμό, για την άμυνα, ωστόσο, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περαιτέρω κοινή χρηματοδότηση.



