Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Μεξικού εάν αυτό σταματήσει τη διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν έχω πρόβλημα, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σταματήσουμε τα ναρκωτικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο Μεξικό ώστε να σταματήσει τη διακίνηση ναρκωτικών.



«Το Μεξικό ξέρει πού στέκομαι σε αυτό το θέμα» επισήμανε μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο όπου συνάντησε αντιπροσωπεία της FIFA.



Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι θα «ήταν περήφανος αν κατέστρεφε εργοστάσια στην Κολομβία όπου παρασκευάζεται κοκαΐνη», αλλά «δεν λέει ότι το κάνει».

Πώληση F-35

Κοιτάμε να πουλήσουμε μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία, θα πουλήσουμε F-35 στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά τις ισραηλινές ενστάσεις. Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Βενεζουέλα

«Πρέπει να κανονίσουμε το θέμα της Βενεζουέλας» τόνισε, χωρίς να δώσει ωστόσο περισσότερες διευκρινίσεις για το τι εννοεί.



«Μάλλον θα μιλούσα στον Μαδούρο» τόνισε ωστόσο. «Σε μια ορισμένη χρονική στιγμή θα μιλήσω στον Μαδούρο» πρόσθεσε αμέσως ο Τραμπ.

«Έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι είναι «δύσκολο ερώτημα» αν υπάρχει κάποιο σενάριο στο οποίο ο Μαδούρο θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας προέτρεψε την Παρασκευή τον Αμερικανό ομόλογό του να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του CNN εάν έχει κάποιο μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στον Τραμπ, ο Μαδούρο απάντησε: «Ναι, ειρήνη!». Απευθυνόμενος στον αμερικανικό λαό, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας τόνισε: «Όχι άλλοι ατέρμονοι πόλεμοι. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι. Όχι άλλη Λιβύη. Όχι άλλο Αφγανιστάν».

Εξάλλου, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας ότι «νιώθω υπέροχα», αλλά ότι βράχνιασε ενώ «φώναζε σε ανθρώπους για το εμπόριο».

