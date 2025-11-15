Το Ισραήλ δεν αντιτίθεται κατ' αρχήν στο να προμηθεύσουν οι ΗΠΑ με μαχητικά F-35 stealth τη Σαουδική Αραβία, αλλά επιμένει ότι οποιαδήποτε διάθεση τέτοιων προηγμένων αεροσκαφών θα πρέπει να υπόκειται σε εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ριάντ και Ιερουσαλήμ, αναφέρουν το Channel 12 και το Axios. Αντίθετα, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν δέχεται επ' ουδενί πώληση των προηγμένων μαχητικών στην Άγκυρα.

Το ρεπορτάζ επικαλείται δύο ισραηλινές πηγές που εμπλέκονται στο θέμα, οι οποίες δηλώνουν ότι η Ιερουσαλήμ βλέπει την απόκτηση των αεροσκαφών από τη Σαουδική Αραβία διαφορετικά σε σχέση με την Τουρκία, η οποία επιδίωξε την προμήθειά τους για να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος έναντι περιφερειακών αντιπάλων.

«Είπαμε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι η προμήθεια F-35 στη Σαουδική Αραβία πρέπει να υπόκειται σε εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ», αναφέρει ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios, επιμένοντας ότι η μη εξάρτηση της πώλησης από τη διπλωματική πρόοδο μεταξύ των δύο εθνών θα ήταν «αντιπαραγωγική».

«Σε αντίθεση με την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, στην οποία αντιτιθέμεθα σθεναρά, ανησυχούμε λιγότερο για ένα τέτοιο σύστημα όπλων στη Σαουδική Αραβία, εάν αποτελεί μέρος μιας περιφερειακής συνεργασίας ασφαλείας στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, όπως έχουμε κάνει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει ο Axios, αναφέροντας έναν δεύτερο αξιωματούχο.

Το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχία στο παρελθόν για την πιθανή πώληση των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε κοντινές χώρες, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει το ποιοτικό στρατιωτικό του πλεονέκτημα στην περιοχή. Σήμερα, το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή με F-35 στο οπλοστάσιό του, καθώς αυτή τη στιγμή διαθέτει 45 από αυτά τα αεροσκάφη και άλλες 30 μονάδες έχουν παραγγελθεί. Μαχητικά F-35 θα αποκτήσει και η Ελλάδα. Θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα πρώτα F-35 το 2028.

«Χρειάζονται λίγα λεπτά για να πετάξει ένα F-35 από τη Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ», τόνισε ένας από τους αξιωματούχους στον Axios, επιμένοντας ότι το Ισραήλ απαιτεί να μην σταθμεύουν σαουδαραβικά F-35 στα δυτικά της χώρας.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συνάψει μια συμφωνία για την προμήθεια των αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία, αρκετές ημέρες πριν από ένα προγραμματισμένο ταξίδι του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ουάσινγκτον. Αναμένεται να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ελπίζει ότι η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί σύντομα στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και ορισμένων μουσουλμανικών χωρών. Το Ριάντ έχει αντισταθεί σε ένα τέτοιο βήμα, καθώς δεν υπάρχει οδικός χάρτης για παλαιστινιακό κράτος.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι διαπραγματεύονται για την απόκτηση των αεροσκαφών τα οποία κατασκευάζονται από την Lockheed Martin και θεωρούνται από τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο. Κάθε αεροσκάφος κοστίζει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται ότι η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 ότι «αυτή τη στιγμή η πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία απαγορεύεται από τη νομοθεσία (CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Νόμος Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων), που έχει ψηφιστεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Όμως, προς το παρόν, δεν τίθεται καν συζήτηση λόγω της εν λόγω νομοθεσίας».

