Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να παραστεί αυτοπροσώπως στη συγκέντρωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, αλλά μπορεί να μιλήσει με την ομάδα εικονικά, δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει τον σχεδιασμό τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ θα εγκαινιαστεί ως πρόεδρος την επόμενη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, από τις 20 έως τις 24 Ιανουαρίου. Η πηγή, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο Τραμπ μπορεί να κάνει μια εικονική εμφάνιση πριν από την ετήσια συγκέντρωση.

Πηγή: skai.gr

