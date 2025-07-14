Αποδέχτηκε και επίσημα ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου ΙΙΙ να επισκεφθεί εκείνον και τη βασίλισσα Καμίλα, σε μια άνευ προηγουμένου δεύτερη κρατική επίσκεψη, όπως ανακοίνωσε το Μπάκινγχαμ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, σε αυτό του ταξίδι, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 17-19 Σεπτεμβρίου και το προεδρικό ζεύγος θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με το BBC, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είθισται να είναι ο χώρος φιλοξενίας επίτιμων προσώπων. Ωστόσο, αυτήν την περίοδο ανακαινίζεται και γίνονται σε αυτό πολλές εργασίες.

Ο Τραμπ, είχε φιλοξενηθεί από τη βασίλισσα Ελίζαμπεθ II, κατά την πρώτη του κρατική επίσκεψη το 2019 και κατά την πρώτη του προεδρική θητεία.

🇬🇧🇺🇸 The President of the United States of America, President Donald J. Trump, accompanied by the First Lady Mrs. Melania Trump, will be hosted by His Majesty The King for a State Visit to the United Kingdom from 17th September to 19th September 2025. pic.twitter.com/KtiJxoaFgE — The Royal Family (@RoyalFamily) July 14, 2025

Παραδοσιακά, οι πρόεδροι που διανύουν τη δεύτερη κυβερνητική τους θητεία, δεν είθισται να προσκαλούνται για δεύτερη κρατική επίσκεψη. Συνήθως προσκαλούνται για τσάι ή μεσημεριανό γεύμα με τον μονάρχη.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων της φιλοξενίας δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Ωστόσο, όπως είθισται σε τέτοιου είδους περιστάσεις, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει λογικά μία ολοκληρωμένη τελετή υποδοχής και ένα κρατικό δείπνο στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Όλα τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένου του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, που ζουν στο εν λόγω κάστρο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φιλοξενήθηκε από τον βασιλιά στο Ουίνδσορ την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε κρατική επίσκεψη στην κατοικία Berkshire εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, συμμετείχαν επίσης σε μια πομπή με άμαξα μέσα από την πόλη Ουίνδσορ.

Οποιαδήποτε επίσκεψη από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ συνεπάγεται προκλήσεις ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο The Mall το 2019, δεν υπήρξε πομπή κατά μήκος του εμπορικού κέντρου για λόγους ασφαλείας και ο Τραμπ μετακινούνταν κυρίως με αεροπλάνο μεταξύ τοποθεσιών αντί οδικώς.

Δεν είναι επίσης σαφές εάν ο Τραμπ θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει σε βουλευτές, κάτι που συχνά περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μιας κρατικής επίσκεψης.

Η επίσημη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες αφότου ο βασιλιάς επισκέφθηκε τον Καναδά, όπου άνοιξε το κοινοβούλιο της χώρας για να σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της ηγεσίας του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

Η ενδεχόμενη ατζέντα της πρόσκλησης για δεύτερη κρατική επίσκεψη

Πολλοί Καναδοί είδαν τη διήμερη επίσκεψη του Βασιλιά Κρόλου στην Οτάβα τον Μάιο ως σύμβολο υποστήριξης προς τη χώρα, αφότου ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της και απείλησε να την κάνει την 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Το δέλεαρ μιας κρατικής επίσκεψης για τον Τραμπ έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο ήπιας διπλωματίας από τη βρετανική κυβέρνηση απέναντι σε έναν πρόεδρο που είναι ένθερμος υποστηριχτής της μοναρχίας.

Μιλώντας τον Απρίλιο ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε:«Είμαι φίλος του Καρόλου, έχω μεγάλο σεβασμό για τον βασιλιά Κάρολο και την οικογένεια, Γουίλιαμ. Έχουμε πραγματικά μεγάλο σεβασμό για την οικογένεια».

Η πρόσκληση ήρθε καθώς ο Κιρ Στάρμερ προσπάθησε να ασκήσει επιρροή στον Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας μείωσης των δασμών που έχουν επιβληθεί στις βρετανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ - και τα δύο θέματα εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αποκαλούμενη ιδιαίτερη μεταξύ τους σχέση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να βρεθεί στη Σκωτία αργότερα αυτό το μήνα για τα εγκαίνια του νέου του γηπέδου γκολφ στο Aberdeenshire.

Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι ο βασιλιάς και ο Τραμπ θα συναντηθούν ανεπίσημα κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού.

Πάραυτα γίνεται κατανοητό ότι υπήρχαν κάποιες «τεχνικές» προκλήσεις σχετικά με τις ημερομηνίες και δεν θα υπάρξει ιδιωτική συνάντηση πριν από την επίσκεψή του Ντόναλντ Τρεαμπ τον Σεπτέμβριο.

