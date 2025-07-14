Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας νέο σχέδιο για να διατεθούν στην Ουκρανία «επιθετικά» όπλα, μεταβάλλοντας άρδην τη στάση του μέχρι τώρα όσον αφορά τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Δύο πηγές, μιλώντας στο Axios αναφέρουν πως στα νέα σχέδια του Τραμπ περιλαμβάνεται η αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι μπορούν να χτυπούν στόχος βαθιά στο ρωσικό έδαφος, φτάνοντας μέχρι και τη Μόσχα.

«Ο Τραμπ είναι πραγματικά εκνευρισμένος με τον Πούτιν. Η ανακοίνωσή του θα είναι πολύ επιθετική», δήλωσε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ στο αμερικανικό μέσο.

Παράλληλα, Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι τα όπλα θα μετατοπίσουν την πορεία του πολέμου και θα αλλάξουν τους υπολογισμούς του Βλαντίμιρ Πούτιν όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν στην Ουκρανία, μέσω ευρωπαϊκών κρατών μελών του NATO, που θα «τα αγοράσουν», περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και πυρομαχικά για αυτά και όσα διαθέτει ήδη, ώστε να τη βοηθήσουν να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους ή αεροσκάφη της Ρωσίας, χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένους αριθμούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τις δηλώσεις σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ.

«Θα τους στείλουμε Patriot, που χρειάζονται απελπιστικά», σημείωσε ο Τραμπ, μόλις δυο εβδομάδες αφού η Ουάσιγκτον ανακοίνωνε την αναστολή των παραδόσεων ορισμένων ειδών όπλων και πυρομαχικών στο Κίεβο, επικαλούμενη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η επάρκεια εφοδίων των δικών της ενόπλων δυνάμεων.

«Δεν έχω αποφασίσει για τον αριθμό ακόμα, αλλά θα τα έχουν, επειδή χρειάζονται προστασία», συνέχισε. Οι παραδόσεις θα γίνουν από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του NATO, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως τα όπλα που θα στέλνει η χώρα του θα «πληρώνονται» και «αυτό θέλαμε».

«Θα τους στείλουμε διάφορα πολύ εξελιγμένα στρατιωτικά είδη και θα τα πληρωθούμε στο 100%».

Ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε πως είναι «απογοητευμένος» από τον ρώσο ομόλογό του, που «έχει εκπλήξει πολύ κόσμο» καθώς τη μέρα «μιλάει όμορφα» και «τη νύχτα βομβαρδίζει τους πάντες», προσθέτοντας σαρκαστικά «έχουμε ένα πρόβλημα μ’ αυτό».

Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας για την Ουκρανία, ο Κιθ Κέλογκ, αναμένεται σήμερα στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξάλλου προγραμματίζει να συναντηθεί σήμερα με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, τη μέρα που έχει αναγγείλει πως θα κάνει «σημαντική ανακοίνωση για τη Ρωσία».

