Το νέο τραγούδι για τον Ερντογάν στο συνέδριο του κόμματός του

Το νέο τραγούδι για τον Ερντογάν παρουσιάστηκε στο συνέδριο του κόμματός του - Τον αποκαλεί «παγκόσμιο ηγέτη», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Mε την αγάπη της πατρίδας δακρύζει και δυναμώνει, προσπαθεί να μην απομείνει ούτε ένας κατατρεγμένος, ηγέτη της Τουρκίας, ορίστε εδώ είναι το κόμμα AKP. Εκατομμύρια οι στρατιώτες, ο κόσμος εμάς περιμένει, αυτός είναι ο παγκόσμιος ηγέτης. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εκατομμύρια οι στρατιώτες, ο κόσμος εμάς περιμένει, αυτός είναι ο παγκόσμιος ηγέτης. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

» Άναψε τον πυρσό σου, σήκω κι εσύ όρθιος, δες πως ξαναγράφεται η ιστορία. Ξεπέρασε τις δυσκολίες, να φτάσεις στους κατατρεγμένους, να φύγουν τα δάκρυα από τα μάτια. Με την αγάπη το λαού ξεπερνάει τα σύνορα. Mε την αγάπη της πατρίδας δακρύζει και δυναμώνει, προσπαθεί να μην απομείνει ούτε ένας κατατρεγμένος, ηγέτη της Τουρκίας, ορίστε εδώ είναι το κόμμα AKP.

«Η Λιβύη διεκδικεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Βασίζεται στη συμφωνία με την Τουρκία»

Η Λιβύη βασίζεται στη συμφωνία με την Άγκυρα και διεκδικεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αναφέρουν σήμερα τουρκικά ενημέρωσης, μετά τη δημοσιοποίηση της λιβυκής ρηματικής διακοίνωσης στον ΟΗΕ που αμφισβητεί ανοιχτά τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η Ελλάδα και βάσει της οποίας έχουν χαραχθεί τα θαλάσσια οικόπεδα νότια και δυτικά της Κρήτης. :

«Η Ελλάδα επιχειρεί να χαλάσει την προσέγγιση Τουρκίας - Λιβύης αλλά τώρα δέχθηκε σοκ» αναφέρουν τουρκικά μέσα.

Η Turkiye γράφει: «Ιστορικό χτύπημα! Η Λιβύη κατήγγειλε για πρώτη φορά την Ελλάδα στον ΟΗΕ για το Μνημόνιο με την Τουρκία. Η Λιβύη διαμαρτυρήθηκε για πρώτη φορά στα Ηνωμένα Έθνη με επίσημο έγγραφο κατά της Ελλάδας για παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Επικαλούμενη ως βάση τη θαλάσσια συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, η διοίκηση της Τρίπολης χαρακτήρισε τις παράνομες αδειοδοτικές ενέργειες της Ελλάδας ως 'ξεκάθαρη παραβίαση'».

Η εφημερίδα nefes αναφέρει: «Η Ελλάδα σε κατάσταση σοκ: ξεκάθαρη στήριξη από τη Λιβύη προς την Τουρκία»

«Η Ελλάδα, η οποία το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να οργανώσει σειρά επισκέψεων στην περιοχή προκειμένου να χαλάσει την προσέγγιση Τουρκίας-Λιβύης, δέχθηκε ένα απροσδόκητο πλήγμα. Η πρόσφατη προσέγγιση και η συμφωνία για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης συνεχίζει να προκαλεί ενόχληση στην Ελλάδα...

Η Λιβύη, για πρώτη φορά ανήγγειλε στα Ηνωμένα Έθνη την αξίωσή της κατά της Ελλάδας με επίσημο έγγραφο που βασίζεται στο μνημόνιο κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης. Η Λιβύη εξέφρασε την υποστήριξή της και με χάρτη που ετοίμασε».

O Ερντογάν ανακοίνωσε «πνεύμα του Ματζικέρτ, συμμαχία της Ιερουσαλήμ για μια μεγάλη Τουρκία»

«Όταν ενωθούν οι καρδιές, τότε τα σύνορα εξαφανίζονται»

«Σήμερα, το πνεύμα του Μαντζικέρτ, η Συμμαχία της Ιερουσαλήμ και ο πυρήνας του Πολέμου της Ανεξαρτησίας αναδιαμορφώνονται. Σήμερα χαράζει, η αυγή μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν οι καρδιές γίνονται ένα, τα σύνορα εξαφανίζονται. Kαι το πρώτο βήμα το κάνουμε με την επιτροπή στο Κοινοβούλιο για να συζητηθούν τα θέματα».

Πηγή: skai.gr

