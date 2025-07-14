Λογαριασμός
Metallica vs Πενταγώνου: Μπλόκαραν διαφημιστικό για drones επειδή «έπαιζε» το Enter Sandman – Bίντεο

Το θρυλικό συγκρότημα υποχρέωσε το Πεντάγωνο να κατεβάσει από το X (στο YouTube παραμένει) προωθητικό βίντεο με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ

Metallica: Υποχρέωσαν το Πεντάγωνο να «κατεβάσει» διαφημιστικό για drones – Βίντεο

Metallica (εγκ)καλούν Πεντάγωνο... Το θρυλικό συγκρότημα heavy metal υποχρέωσε την περασμένη εβδομάδα το Πεντάγωνο να κατεβάσει από το X (στο YouTube παραμένει) προωθητικό βίντεο με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ να επιδεικνύει τα αμερικανικά drones. Στο επίμαχο βίντεο το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί το κλασικό τραγούδι Enter Sandman. Το βίντεο ανέβηκε εκ νέου χωρίς να ακούγεται το τραγούδι, επιβεβαίωσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. 

Σε ό,τι αφορά την αισθητική του βίντεο πολλοί Αμερικανοί σχολίαζαν δηκτικά ότι ο Χέγκσεθ θυμίζει περισσότερο... πωλητή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, παρά υπουργό.

Δείτε το βίντεο με το τραγούδι στο YouTube και χωρίς το τραγούδι στο X: 

