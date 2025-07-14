Metallica: Υποχρέωσαν το Πεντάγωνο να «κατεβάσει» διαφημιστικό για drones – Βίντεο

Metallica (εγκ)καλούν Πεντάγωνο... Το θρυλικό συγκρότημα heavy metal υποχρέωσε την περασμένη εβδομάδα το Πεντάγωνο να κατεβάσει από το X (στο YouTube παραμένει) προωθητικό βίντεο με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ να επιδεικνύει τα αμερικανικά drones. Στο επίμαχο βίντεο το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί το κλασικό τραγούδι Enter Sandman. Το βίντεο ανέβηκε εκ νέου χωρίς να ακούγεται το τραγούδι, επιβεβαίωσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Σε ό,τι αφορά την αισθητική του βίντεο πολλοί Αμερικανοί σχολίαζαν δηκτικά ότι ο Χέγκσεθ θυμίζει περισσότερο... πωλητή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, παρά υπουργό.

Δείτε το βίντεο με το τραγούδι στο YouTube και χωρίς το τραγούδι στο X:

Unleashing U.S. Military Drone Dominance @DOGE pic.twitter.com/esaQtswwDb — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) July 11, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.