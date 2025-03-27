Είναι κρίσιμο οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην βγάλουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν από την πολιτική και οικονομική απομόνωση, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στις 26 Μαρτίου.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έρχονται μία ημέρα αφότου η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να εφαρμόσουν μια μερική κατάπαυση του πυρός όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και τις εχθροπραξίες στη Μαύρη Θάλασσα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να διευρύνουν την πρόσβαση της Ρωσίας στις παγκόσμιες αγορές, σύμφωνα με το kyivindependent.com.

«Είναι πολύ σημαντικό η Αμερική να μην βοηθήσει τον Πούτιν να βγει από την παγκόσμια απομόνωση τώρα», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Παρίσι. «Πιστεύω ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτή είναι μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές».

Ο Πούτιν ελπίζει να «παραμείνει στην εξουσία μέχρι το θάνατό του», δήλωσε ο Ζελένσκι, και οι φιλοδοξίες του δεν περιορίζονται στην Ουκρανία, αλλά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «άμεση αντιπαράθεση με τη Δύση».

Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να παραμείνουν ενωμένες στην άσκηση πίεσης στον Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης φοβάται την ευρωπαϊκή-αμερικανική συμμαχία και ελπίζει να τη διασπάσει, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν θα πεθάνει σύντομα»

Ο Πούτιν φοβάται επίσης τη θνησιμότητά του, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Θα πεθάνει σύντομα, αυτό είναι γεγονός, και όλα θα τελειώσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σε δήλωση που εκδόθηκε μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών με Ρώσους αντιπροσώπους στη Σαουδική Αραβία, οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να χαλαρώσουν ορισμένες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας ως μέρος μιας συμφωνίας για περιορισμένη κατάπαυση του πυρός.

Οι ΗΠΑ «θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της πρόσβασης της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων και λιπασμάτων, θα μειώσουν το κόστος ασφάλισης στη ναυτιλία και θα ενισχύσουν την πρόσβαση σε λιμάνια και συστήματα πληρωμών για τέτοιου είδους συναλλαγές», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν φαίνεται να έχει γίνει καμία παραχώρηση από τη Ρωσία.

Η Ουκρανία είχε ήδη αποδεχθεί στις 11 Μαρτίου την πρόταση της Ουάσινγκτον για πλήρη κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες - υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα τηρούσε τους ίδιους όρους - αλλά η Μόσχα αρνήθηκε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η περιορισμένη κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα «είναι σίγουρα ένα βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου», αλλά τόνισε τη δέσμευση της Ουκρανίας για ολική παύση των εχθροπραξιών. «Σε γενικές γραμμές, ήμασταν έτοιμοι για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός».

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν "ισχυρές" απέναντι στις ρωσικές απαιτήσεις για άρση των κυρώσεων ως προϋπόθεση για την κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Μόσχα ανέφερε ότι η θαλάσσια εκεχειρία που ανακοινώθηκε την Τρίτη για να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των εμπορικών πλοίων θα αρχίσει μόνο όταν αρθούν οι δυτικοί περιορισμοί στο εμπόριο τροφίμων και λιπασμάτων της Ρωσίας.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε πάνελ στο Παρίσι με δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη, ο Ζελένσκι ρωτήθηκε από το BBC αν οι ΗΠΑ θα αντισταθούν στις ρωσικές πιέσεις και απάντησε: «Το ελπίζω. Ο Θεός να τους ευλογεί, θα το κάνουν. Αλλά θα το δούμε».

Μιλώντας στο πάνελ στο Παρίσι, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «πολύ ευγνώμων» για την υποστήριξη από τις ΗΠΑ, αλλά δήλωσε ότι φοβάται ότι ορισμένοι βρίσκονται «υπό την επιρροή των ρωσικών αφηγήσεων». «Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτές τις αφηγήσεις», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει στενότερη σχέση με τον ίδιο ή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ζελένσκι είπε ότι δεν γνωρίζει. «Δεν ξέρω, μου είναι δύσκολο να πω», σημείωσε. «Δεν ξέρω τι σχέσεις έχει, δεν ξέρω πόσες συζητήσεις έχει κάνει».

Ο Ουκρανός ηγέτης ρωτήθηκε επίσης σχετικά με τα σχόλια του απεσταλμένου του Τραμπ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος απέρριψε τις προσπάθειες της Ευρώπης να δημιουργήσει έναν «συνασπισμό των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα. Απαντώντας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν θα «οδηγηθεί βιαστικά σε συμπεράσματα». Δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ, ο οποίος έχει παρελθόν στην ανάπτυξη ακινήτων, δεν είχε «αυτή την εμπειρία». «Απ' όσο γνωρίζω, ξέρει πολύ καλά πώς να αγοράζει και να πουλάει ακίνητα, αλλά αυτό είναι κάπως διαφορετικό», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Είπε επίσης ότι η Ευρώπη «ενισχύθηκε σημαντικά» κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το BBC ρώτησε επίσης τον Ζελένσκι πώς θα τον θυμούνται στα βιβλία της ιστορίας: ως τον άνθρωπο που έσωσε την Ουκρανία ή ως τον άνθρωπο που την άφησε να πέσει; «Δεν ξέρω τι θα γράψουν τα βιβλία της ιστορίας για μένα», είπε. «Δεν είναι αυτός ο σκοπός ή ο στόχος μου». Είπε ότι στόχος του είναι να υπερασπιστεί την Ουκρανία και να δει τα παιδιά του «να περπατούν στους δρόμους χωρίς να κρύβονται».

«Θα κάνω ό,τι μπορώ μέχρι το τέλος των ημερών μου για να υπερασπιστώ την Ουκρανία όσο περισσότερο μπορώ», πρόσθεσε.

Σχετικά με το αν θα πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το "σκληροτράχηλο" έθνος του θα έκανε τη συμμαχία ισχυρότερη, αν και σημείωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την ένταξη του Κιέβου.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, όπου ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας προς τιμήν του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επέστρεψε στην Ευρώπη για να συσπειρώσει τους συμμάχους του και να τους πείσει να πάρουν στα σοβαρά την απειλή του Πούτιν.

Τώρα το κάνουν -κάποιοι θα μπορούσαν να πουν ότι προσπαθούν να το κάνουν- αλλά προηγουμένως βασίζονταν στους Αμερικανούς για να κάνουν τη βαριά δουλειά από την άποψη της στρατιωτικής ικανότητας.

Μετά από όλα όσα έχει πει ο Τραμπ τους τελευταίους δύο μήνες, οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν ότι οι Αμερικανοί μπορεί να μην είναι εκεί στο μέλλον, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό στην Ευρώπη.

Η πρόκληση για τον Ζελένσκι είναι να τους πείσει να παραδώσουν δεσμεύσεις σε μετρητά και όχι μόνο σε λόγια.

Η συνάντησή του με τον Μακρόν έχει ήδη αποδειχθεί καρποφόρα, με τον Γάλλο πρόεδρο να ανακοινώνει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 2 δισ. ευρώ για την εμπόλεμη χώρα.

Αναφερόμενος στο αίτημα του Κρεμλίνου για άρση των κυρώσεων, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Μόσχα δεν μπορεί να "υπαγορεύει τους όρους" για την ειρήνη, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να εξεταστεί το ενδεχόμενο άρσης των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στο Παρίσι για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο "συνασπισμός των προθύμων" - ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ΗΠΑ - προσπαθεί να διαμορφώσει μια συμφωνία σχετικά με την υποστήριξη που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα ευρωπαϊκά και άλλα έθνη για τη διατήρηση μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός, εάν αυτή συμφωνηθεί.

