Η Χαμάς σκότωσε νεαρό που συμμετείχε στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις

Ένοπλοι της Χαμάς στη Γάζα σκότωσαν έναν 22χρονο γιατί συμμετείχε στις διαδηλώσεις κατά της ένοπλης οργάνωσης, όπως δήλωσε σήμερα η οικογένειά του.

Μέλη της Χαμάς απήγαγαν τον νεαρό άνδρα και τον βασάνισαν μέχρι θανάτου, δήλωσαν συγγενείς του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Τις τελευταίες ημέρες εκατοντάδες άνθρωποι έχουν διαδηλώσει στη Γάζα ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ.

Η Χαμάς κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Η εφημερίδα Times of Israel έγραψε ότι οι δράστες άφησαν το πτώμα του νεαρού άνδρα μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του.

Βίντεο από την κηδεία του χθες δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να φωνάζουν "Εξω η Χαμάς", σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η Χαμάς φέρεται ότι είχε απειλήσει αυτούς που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

