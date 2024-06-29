Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς ανακοίνωσε ότι ο δράστης της επίθεσης με τόξο κατά του αστυνομικού φύλακα της πρεσβείας του Ισραήλ είναι νεαρός Σέρβος ο οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ.

«Πρόκειται για τον Μίλος Ζούγιοβιτς, εικοσιπέντε ετών, προσήλυτο από την πόλη Μλαντένοβατς, φέρει το θρησκευτικό όνομα Σαλαχούντιν και πρόσφατα μετακόμισε για να ζήσει στην πόλη Νόβι Πάζαρ» ανέφερε ο Ίβιτσα Ντάτσιτς. Σημειώνεται ότι στο Νόβι Πάζαρ και γενικότερα στην περιφέρεια του Σαντζάκ η πλειονότητα του πληθυσμού είναι Μουσουλμάνοι.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία διεξάγει έρευνες και στην πόλη καταγωγής του δράστη, αλλά και στον τόπο κατοικίας του για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται περισσότερα άτομα στην τρομοκρατική επίθεση, όπως της χαρακτηρίζουν οι σερβικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα το πρωί όταν ο δράστης εκτόξευσε βέλος κατά του αστυνομικού που βρισκόταν μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι και τον τραυμάτισε στον τράχηλο. Ο αστυνομικός κατάφερε να αντιδράσει, πυροβόλησε και σκότωσε τον επιτιθέμενο. Ο αστυνομικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, του αφαιρέθηκε το βέλος από τον τράχηλο και νοσηλεύεται στην εντατική.

Την στιγμή της επίθεσης κανένας από το διπλωματικό προσωπικό της πρεσβείας δεν βρισκόταν εντός του κτηρίου. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία Σέρβο αστυνομικό.

Πηγή: skai.gr

