Οι φιλελεύθεροι και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι οι μόνοι που έχουν θυμώσει με τον Ίλον Μασκ. Η πτώση που καταγράφει η μετοχή της Tesla σημαίνει ότι πολλοί είναι και οι επενδυτές που έχουν θυμώσει μαζί του.

Οι μετοχές της Tesla εκτινάχθηκαν 84% μία ημέρα μετά τις αμερικανικές εκλογές και κορυφώθηκε η άνοδός τους λίγο πριν τα Χριστούγεννα καθώς οι επενδυτές ανέμεναν ότι ο Μασκ και η Tesla θα ήταν οι μεγάλοι νικητές στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, οι μετοχές της Tesla άρχισαν να υποχωρούν 40% από την κορύφωσή τους μέχρι το κλείσιμο του χρηματιστηρίου χθες, Τετάρτη, χάνοντας περισσότερο από το ένα τρίτο της αξίας τους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χάσει το 87% της αξίας τους από την ημέρα της εκλογής Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNN, η πτώση αυτή που καταγράφει η μετοχή της Tesla πιθανότατα αντανακλά στη γενική ανησυχία που υπάρχει ότι ο Μασκ ήταν πολύ πιο ορατός –και πολωτικός– στην κυβέρνηση Τραμπ από ό,τι αναμενόταν να είναι αμέσως μετά τις εκλογές. Πολλοί επενδυτές πιθανώς υπολόγισαν ότι ο Μασκ θα λειτουργούσε ως ένα πιο παραδοσιακό είδος συμβούλου «παρασκηνιακά», που δεν θα έπαιρνε απαραίτητα ενεργό ρόλο στη θέσπιση αμφιλεγόμενων πολιτικών ζητημάτων, κάτι που δε συνέβη.

Αλλά η πτώση της αξίας της Tesla είναι επίσης ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η εταιρεία, πέραν του αυξημένου ανταγωνισμού από άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, ειδικά από την Κίνα, που έχουν σημειώσει σημαντικά κέρδη στην εγχώρια αγορά τους και στην Ευρώπη.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις «εκτινάσσονται»

Ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν συνολικά κατά 34% τον περασμένο Ιανουάριο, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 50%. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 29% στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο μηνών του έτους, σύμφωνα με το Reuters.

Όμως και οι πωλήσεις της Tesla στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 16% μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, σύμφωνα με εκτίμηση της Cox Automotive.

«Παγκοσμίως οι πωλήσεις της καταρρέουν», είπε στο CNN ο Γκόρντον Τζόνσον, αναλυτής που επικρίνει κυρίως την Tesla και τις μετοχές της. «Η πτώση των πωλήσεων της στην Κίνα αφορά τον ανταγωνισμό, αλλά στις δυτικές χώρες, οι άνθρωποι είναι εξοργισμένοι μαζί του» είπε και πρόσθεσε ότι λίγα πράγματα μπορεί να κάνει για να αντιστρέψει το κλίμα.

Αρκετοί όμως είναι και οι επενδυτές που πιστεύουν ήδη ότι ο Μασκ θα χάσει φέτος τους στόχους ανάπτυξης για την Tesla.

Μια πολωτική φιγούρα

Το ερώτημα είναι πόσο μεγάλο μέρος της βουτιάς αυτής είναι από αντίδραση στο πολιτικό προφίλ του Μασκ.

«Την ώρα των εκλογών, δεν ήταν σαφές πόσο ορατός θα ήταν ο Μασκ (στην κυβέρνηση Τραμπ)», είπε ο Gene Munster, διευθύνων συνεργάτης της Deepwater Asset Management. «Όμως οι επενδυτές της Tesla βλέπουν ότι ο Μασκ έχει περισσότερη εξουσία από τον Τραμπ» επισήμανε τονίζοντας ότι αυτό του έχει προκαλέσει ζημιά.

Υπήρξαν διαδηλώσεις έξω από τα καταστήματα της Tesla σε όλη τη χώρα το Σάββατο, με διάσπαρτες αναφορές για βανδαλισμούς.

Ίσως, η μεγαλύτερη ένδειξη για το ποιοι θέλουν να έχουν πλέον Tesla προέρχεται από την S&P Global Mobility, η οποία διαθέτει δεδομένα πωλήσεων ανά πολιτεία. Εξετάζει τις πωλήσεις της σε «μπλε πολιτείες», που σημαίνει σε πολιτείες που ψήφισαν υποψήφιο των Δημοκρατικών στις τέσσερις τελευταίες προεδρικές εκλογές και σε «κόκκινες πολιτείες», όπου οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν τέσσερις συνεχόμενες εκλογές. Και σε κάθε ομάδα πολιτειών, εξέτασε το ποσοστό πίστης, που σημαίνει το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν αγοράσει περισσότερα από ένα Tesla.

Σύμφωνα λοιπόν, με την έρευνα στις «μπλε πολιτείες», το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων αγοραστών Tesla μειώθηκε, από 72% το τελευταίο τρίμηνο του 2023 σε 65% το τελευταίο τρίμηνο του 2024. Εν τω μεταξύ, οι επαναλαμβανόμενοι αγοραστές Tesla σε «κόκκινες πολιτείες» αυξήθηκαν πολύ ελαφρά από 47,6% στο τέλος του 2023 σε 48,2% κατά το τελευταίο τρίμηνο του τελευταίου έτους.

Η πτώση του ποσοστού επιβράβευσης για τους ιδιοκτήτες Tesla στις «μπλε πολιτείες» είχε ως αποτέλεσμα η Tesla να χάσει περίπου μια ποσοστιαία μονάδα μεριδίου της αγοράς σε αυτές τις πολιτείες, η οποία περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων της χώρας, όπως η Καλιφόρνια.

Μια δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα από την Morning Consult δείχνει ότι σχεδόν το 32% των αγοραστών στις ΗΠΑ «δεν θα εξέταζαν» την αγορά ενός Tesla.

Κι άλλα προβλήματα

Επίσης, σύμφωνα με τον Munster υπάρχει ανησυχία ότι ο Μασκ αποσπάται από τη διοίκηση της Tesla, της εταιρείας στην οποία βασίζεται το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του.

«Ο Μασκ πραγματικά ξανάγραψε το βιβλίο από την άποψη της ικανότητας που έχουν οι ηγέτες να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Κάποτε το αποδοκίμαζαν», είπε ο Munster, αναφερόμενος στη δουλειά του Μασκ όχι μόνο ως Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla αλλά και της SpaceX, του κύριου ιδιοκτήτη της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων X, καθώς και του ιδρυτή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI και Neuralink, η οποία στοχεύει να εμφυτεύσει τσιπ υπολογιστών στον εγκέφαλο των ανθρώπων για τον έλεγχο των υπολογιστών. «Νομίζω ότι υπάρχουν φυσικοί περιορισμοί σε αυτό που μπορεί να κάνει».

Επιπλέον, θα μπορούσαν να υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες ότι καθώς αυξάνονται οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι Κινέζοι θα μπορούσαν να στοχεύσουν στην Tesla για δράση λόγω του ρόλου που έχει ο Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ.

Οι «ταύροι» της Tesla εξακολουθούν να είναι ευχαριστημένοι

Ωστόσο, οι «ταύροι» της Tesla λένε ότι υπάρχει ακόμη ένα επιχείρημα για το πώς οι δεσμοί του Μασκ με την κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσαν να ωφελήσουν την αυτοκινητοβιομηχανία, όπως η ευκολότερη έγκριση για τα σχέδιά της για «ρομποταξία» με αυτοοδήγηση.

Ενώ πολλά Tesla διαθέτουν πλέον μια λειτουργία "Full Self Driving", οι οδηγοί πρέπει να βρίσκονται πίσω από το τιμόνι έτοιμοι να πάρουν τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Και εξακολουθούν να υπάρχουν ατυχήματα στα οποία εμπλέκεται η FSD, με αποτέλεσμα να διεξαχθούν διάφορες έρευνες από την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας.

Αλλά ο Μασκ υποσχέθηκε ότι μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο θα έχει οχήματα έτοιμα να παρέχουν αυτόνομες λειτουργίες χωρίς οδηγούς που θα μεταφέρουν επιβάτες σε μια υπηρεσία μεταφοράς στο Ώστιν του Τέξας, την έδρα της Tesla (αν και η Uber και η Waymo της Alphabet έχουν ήδη κερδίσει την Tesla με μια υπηρεσία χωρίς οδηγό σε αυτήν την πόλη). Μάλιστα, αναμένεται αυτή η υπηρεσία να εξαπλωθεί γρήγορα και ένα όχημα Cybercab χωρίς τιμόνι, φρένο ή πεντάλ γκαζιού να κυκλοφορεί στους δρόμους μέχρι το επόμενο έτος.

Αυτές οι υποσχέσεις εξακολουθούν να ενθουσιάζουν τους «ταύρους» της Tesla, ανεξάρτητα από τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία και την πτώση που καταγράφει στις πωλήσεις της

«Το πραγματικό ξεκλείδωμα της αξίας της Tesla είναι η αυτονομία», είπε ο Munster. «Ο Τραμπ λατρεύει τον Μασκ και ο Μασκ θα πάρει μερικά από τα πράγματα που θέλει και το σημαντικό είναι περισσότερες ευκαιρίες να αποδείξει την ασφάλεια της ρομποταξίας. Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί».

Πηγή: skai.gr

