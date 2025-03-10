Σημαντική υποχώρηση καταγράφει σήμερα, Δευτέρα η τιμή της μετοχής της Tesla η οποία διαπραγματεύεται στο χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν από τη νίκη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο, εξαλείφοντας το 91% των κερδών της.
Η μετοχή της Tesla υποχωρεί περίπου 15% στα 225 δολάρια καταγράφοντας τη χαμηλότερη πτώση από τις 23 Οκτωβρίου.
Η πτώση της μετοχής της Tesla σήμερα, Δευτέρα ήρθε ως μέρος των ευρύτερων απωλειών που καταγράφει η Wall Street και συνδέονται με τις ανησυχίες που υπάρχουν για τις οικονομικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.
Η πτώση της μετοχής της Tesla ισοδυναμεί με πτώση περίπου 50% από το ιστορικό υψηλό όλων των εποχών που κατέγραψε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η τιμή της μετοχής της απογειώθηκε καθώς οι επενδυτές ήλπιζαν ότι οι φιλικές σχέσεις που διατηρούσε ο Μασκ με τον Τραμπ θα ευνοούσαν την εταιρεία.
Μια σειρά από επιλογές του Ίλον Μασκ όπως η στήριξη του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων έχουν αναστρέψει το κάποτε θετικό κλίμα για την μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς η αποτίμηση της Tesla έχει συνδεθεί άρρηκτα με την πολιτική του Μασκ.
Την ίδια ώρα, ο Ίλον Μασκ βλέπει τις πωλήσεις των Tesla να καταγράφουν κατακόρυφη πτώση τους τελευταίους μήνες. Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια του 2025 και οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν ότι η Tesla θα πουλήσει περισσότερα από 2 εκατ. αυτοκίνητα φέτος. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 29% στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο μηνών του έτους.
