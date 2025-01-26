Καταιγίδα Έοουιν: Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ιρλανδία και στη Βρετανία

Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκοτία παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, μετά το πέρασμα της εξαιρετικά ισχυρής καταιγίδας Έοουιν.

Η καταιγίδα, την οποία η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε χθες «πιθανόν την πιο ισχυρή» που πέρασε από τη Βρετανία τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια, έπληξε την περιοχή προχθές Παρασκευή με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, αεροσκάφη να καθηλώνονται στο έδαφος, δρομολόγια τρένων να αναστέλλονται και σχολεία να κλείνουν.

Η Ιρλανδία κατέγραψε τις πιο ισχυρές ριπές ανέμου στην ιστορία της κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, ενώ αναμενόταν νέα καταιγίδα το σαββατοκύριακο, που βαφτίστηκε Χερμίνια.

Storm Eowyn brings 100 mph winds across the UK and Ireland, causing widespread travel chaos, structural damage, and flight disruptions. Stay safe and informed! https://t.co/uLwgkWqBcl pic.twitter.com/Pa4JeFEeh8 — Chain Racer (@t0kenrace) January 26, 2025

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Βρετανίας και της Ιρλανδίας εξέδωσαν έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για χιονοπτώσεις, παγετό, ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις σήμερα και αύριο Δευτέρα.

Συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για να αποκαταστήσει τις ζημιές και τις βλάβες που προκάλεσε η καταιγίδα Έοουιν, η ιρλανδική εταιρεία ESB Networks ανέφερε πως επανέφερε την παροχή ρεύματος σε 366.000 νοικοκυριά, αγροκτήματα και επιχειρήσεις το βράδυ του Σαββάτου, αλλά συμπλήρωσε ότι 402.000 πελάτες της συνέχιζαν να στερούνται την ηλεκτροδότηση.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, άλλα 140.000 νοικοκυριά επίσης δεν είχαν ρεύμα χθες το απόγευμα, σύμφωνα με τον πάροχο NIE Networks.

🔴 ⛈️ Storm Éowyn Smashes Records with 114 mph - 183 kmh Winds, across Ireland and #UK 🇬🇧



The most ferocious winds Ireland has ever seen, were recorded at a staggering 114 mph in County Galway, breaking records set way back in 1945.



150,000+ travelers stranded.



Airports in… pic.twitter.com/jcCCJdTK0K — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) January 24, 2025

Στη Σκοτία κάπου 35.000 νοικοκυριά περίμεναν ακόμη να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. Αναφέρθηκαν προβλήματα σε δρόμους, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις, σύμφωνα με τη σκοτσέζικη κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συνομίλησε με τους ηγέτες της Βόρειας Ιρλανδίας και της Σκοτίας για το πώς μπορεί να βοηθήσει το Λονδίνο.

Ο σκοτσέζος πρωθυπουργός Τζον Σουίνι προειδοποίησε τους πολίτες πως πρέπει να «προετοιμαστούν» για νέα προβλήματα με δεδομένες τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα.

Storm Éowyn: #Ireland 🇮🇪 asks EU for mobile power generators in emergency request for help#EuCivPro 🇪🇺https://t.co/OvwVLc0jjQ pic.twitter.com/GUUtsez2wf — Laurent ALFONSO (@LaurentAlfonso) January 26, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

