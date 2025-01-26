Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 31 που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στον νότιο Λίβανο, όπου Ισραηλινοί στρατιώτες παραμένουν μετά τη λήξη σήμερα της προθεσμίας για την αποχώρησή τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ έχει πει ότι σκοπεύει να διατηρήσει στρατεύματα στον νότο πέρα από τη σημερινή προθεσμία, την οποία προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ και σταμάτησε πέρυσι τον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, και διέταξε τους κατοίκους να μην επιστρέψουν μέχρι νεωτέρας.

Η συμφωνία προέβλεπε πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούσαν από τον νότιο Λίβανο καθώς όπλα και μαχητές της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ θα απομακρύνονταν από την περιοχή και ο λιβανέζικος στρατός θα αναπτυσσόταν εκεί, εντός μιας περιόδου 60 ημερών που έληξε σήμερα το πρωί.

Το Ισραήλ έχει πει ωστόσο πως το κράτος του Λιβάνου δεν έχει επιβάλει πλήρως τους όρους της συμφωνίας, ενώ ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ στρατός της χώρας κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι καθυστερεί την αποχώρησή του.

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ al Manar, που μετέδιδε από πολλά μέρη στον νότο, έδειξε πλάνα με κατοίκους να κινούνται προς τα χωριά τους αψηφώντας τις ισραηλινές διαταγές, με ορισμένους να κρατούν σημαίες και φωτογραφίες μαχητών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο χωριό Χούλα, άλλος ένας στην Αϊταρούν και ένας τρίτος στην Μπλίντα ως αποτέλεσμα ισραηλινών επιθέσεων όπως είπε εναντίον πολιτών ενώ προσπαθούσαν να εισέλθουν στις κατεχόμενες ακόμα πόλεις τους.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε κάποιο άμεσο σχόλιο για τις απώλειες.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, σε ανάρτηση στο X που απευθυνόταν προς τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να "θερμάνει την κατάσταση" και είπε πως ο ισραηλινός στρατός "στο εγγύς μέλλον" θα τους ενημερώσει για τα μέρη στα οποία μπορούν να επιστρέψουν.

Η Χεζμπολάχ, που υπέστη μεγάλα πλήγματα από το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, έχει πει πως είναι ευθύνη του κράτους του Λιβάνου να διασφαλίσει την αποχώρηση του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη μη έγκαιρη αποχώρηση του Ισραήλ, παραβίαση της συμφωνίας.

"Είμαστε στη γη μας και ο εχθρός είναι εκείνος που στράφηκε εναντίον της συμφωνίας και παραβίασε τη συμφωνία, και συνεπώς οι άνθρωποι είναι εκείνοι που απελευθερώνουν τη γη τους με τα ίδια τους τα χέρια και το αίμα τους", δήλωσε στο al Manar ο βουλευτής της οργάνωσης Χασάν Φαντλάλαχ.

"Θέλουμε το κράτος να παίξει τον ρόλο του", πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε τη Παρασκευή πως χρειάζεται μια σύντομη, προσωρινή παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, που ήταν επικεφαλής του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ λιβανέζικου στρατού μέχρι την εκλογή του από το Κοινοβούλιο στις 9 Ιανουαρίου, κάλεσε τους κατοίκους του νότου να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να έχουν εμπιστοσύνη στον λιβανέζικό στρατό.

"Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου δεν είναι διαπραγματεύσιμες, και παρακολουθώ αυτό το θέμα στο υψηλότερο επίπεδο ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και η αξιοπρέπειά σας", ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Το Ισραήλ δεν έχει πει πόσο θα παραμείνουν οι δυνάμεις του στον νότο, όπου ο ισραηλινός στρατός λέει ότι κατάσχει όπλα και διαλύει υποδομές της Χεζμπολάχ.

Ο πόλεμος Χεζμπολάχ-Ισραήλ διεξαγόταν παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα και κορυφώθηκε με μια μεγάλη ισραηλινή επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ, που ξερίζωσε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στον Λίβανο και επέφερε πολύ ισχυρά πλήγματα στην οργάνωση.

Ο στρατός του Ισραήλ παραμένει στον νότιο Λίβανο, αψηφώντας την προθεσμία για την απόσυρσή του

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε τομείς του νοτίου Λιβάνου, παρότι στη θεωρία σήμερα εκπνέει η προθεσμία των εξήντα ημερών που είχαν στη διάθεσή τους για να αποσυρθούν από την επικράτεια της γειτονικής χώρας, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το κίνημα Χεζμπολά, που θεωρείται προσκείμενο στο Ιράν.

Ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε χθες Σάββατο τις «δικαιολογίες» του Ισραήλ και τόνισε πως είναι έτοιμος να «συνεχίσει την ανάπτυξή του μόλις ο ισραηλινός εχθρός αποσυρθεί».

Βάσει των όρων της συμφωνίας που τερμάτισε την 27η Νοεμβρίου τον πόλεμο που μαινόταν για δυο μήνες ανάμεσα στο κίνημα Χεζμπολά και το Ισραήλ, μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ επιτρέπεται πλέον να έχουν δυνάμεις ανεπτυγμένες στον νότιο Λίβανο, από όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποτίθεται θα ολοκλήρωναν την αποχώρησή τους σήμερα 26η Ιανουαρίου.

Οι μονάδες αυτών των τελευταίων απομακρύνθηκαν από τις παραθαλάσσιες περιοχές του νοτίου Λιβάνου, αλλά συνεχίζουν να κατέχουν τομείς ανατολικότερα.

Από την άλλη η Χεζμπολά, που θεωρείται πως είναι αποδυναμωμένη μετά τον πόλεμο, υποχρεούται να μεταφέρει τις δυνάμεις της βόρεια του ποταμού Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, και να καταστρέψει όποια στρατιωτική υποδομής της απέμενε στον νότο.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πάντως την Παρασκευή ότι η απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων θα συνεχιστεί πέραν της προθεσμίας που είχε οριστεί.

«Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν τηρήθηκε πλήρως από τον Λίβανο, η διαδικασία αποχώρησης κατά στάδια θα συνεχιστεί σε συμφωνία με τις ΗΠΑ», σημείωσε. Η Ουάσιγκτον είναι ανάμεσα στα μέλη που επιβλέπουν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Κατηγορώντας τον στρατό του Λιβάνου και τη Χεζμπολά ότι δεν τηρούν τους όρους της συμφωνίας, πρόσθεσε πως το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει «να τεθούν σε κίνδυνο κοινότητές του και πολίτες του» στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά ανάγκασαν 60.000 ανθρώπους στο Ισραήλ και άλλους 900.000 στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δυο πλευρές των συνόρων.

Ο βουλευτής της Χεζμπολά Αλί Φαγιάντ έκρινε χθες πως «τα προσχήματα που επικαλείται το Ισραήλ» έχουν σκοπό να «συνεχίσει την πολιτική καμένης γης» και να καταστήσει «την επιστροφή κατοίκων (κοινοτήτων του νότου) αδύνατη».

Από την πλευρά του ο νέος πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στην «ανάγκη να υποχρεωθεί το Ισραήλ να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα στον νότο», ανέφερε χθες ανακοίνωση των υπηρεσιών του στην προεδρία.

Επέμεινε επίσης στην ανάγκη το Ισραήλ να «τερματίσει τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις, ιδίως την καταστροφή παραμεθόριων χωριών (...) που θα εμποδίσει την επιστροφή των κατοίκων τους».

Παρά την εκεχειρία, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά βομβαρδισμούς, λέγοντας πως δρουν εναντίον της Χεζμπολά, και το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μεταδίδει πως δυναμιτίζουν χωριά που κατέχουν ακόμη στον νότο.

Η ανακωχή, που χαρακτηρίζεται εύθραυστη, σημαδεύτηκε από επανειλημμένες αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας.

Τονίζοντας πως ανέλαβε δράση για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό της, η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ από την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τελεί επίσης σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τη 19η Ιανουαρίου.

Το μέτωπο αυτό όμως μετατράπηκε σε ανοικτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο, με το Ισραήλ να εξαπολύει σαρωτικούς βομβαρδισμούς σ’ όλη τη χώρα, ειδικά στα νότια προάστια της Βηρυτού, και να καταφέρνει αλλεπάλληλα σκληρά πλήγματα στο ισχυρό λιβανικό κίνημα, ειδικά σκοτώνοντας σε πολύνεκρο βομβαρδισμό τον ηγέτη του Χασάν Νασράλα.

Η Χεζμπολά τόνισε την Πέμπτη πως «οποιαδήποτε παραβίαση της προθεσμίας των 60 ημερών θα θεωρηθεί κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας» κατάπαυσης του πυρός.

Θα υποχρέωνε το λιβανικό κράτος να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα (...) για να ανακτήσει το έδαφός του και να το αποσπάσει από τα νύχια της κατοχής», πρόσθεσε το κίνημα, αποφεύγοντας να απειλήσει να ξαναρχίσει τις επιθέσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

