Τραμπ: Τα πλήγματα στο Ιράν είναι απλώς ένα «χτύπημα αγάπης»

Τα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων είναι απλώς ένα «χτύπημα αγάπης», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο ABC News.

«Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Είναι σε ισχύ», πρόσθεσε.

President Trump tells me in a phone call the retaliatory strikes against Iranian targets are just a "love tap."



"It's just a love tap."



When I asked if it means the ceasefire is over.



"No, no, the ceasefire is going. It's in effect." — Rachel Scott (@rachelvscott) May 7, 2026

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι τρία αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ υπό πυρά, προσθέτοντας ότι τα αμερικανικά αντιτορπιλικά δεν υπέστησαν ζημιές, αλλά «προκλήθηκε μεγάλη ζημιά στους Ιρανούς επιτιθέμενους».

«Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις διέσχισαν, με μεγάλη επιτυχία, τα Στενά του Ορμούζ, υπό πυρά. Δεν υπήρξαν ζημιές στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά μεγάλες ζημιές στους Ιρανούς επιτιθέμενους», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Καταστράφηκαν ολοσχερώς μαζί με πολυάριθμες μικρές βάρκες», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης το Ιράν κατά της περαιτέρω κλιμάκωσης των εντάσεων, γράφοντας ότι «αν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα, θα το έκαναν, χωρίς αμφιβολία - Αλλά δεν θα έχουν ποτέ αυτή την ευκαιρία και, όπως ακριβώς τους εξουδετερώσαμε ξανά σήμερα, θα τους εξουδετερώσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη Συμφωνία τους, ΓΡΗΓΟΡΑ!»

