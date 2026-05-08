Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν ως στο πλαίσιο άμυνας για τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις που δέχθηκαν αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ καθώς διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σημειώνει ότι οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πολλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χρησιμοποίησαν μικρά σκάφη, καθώς τα USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) και USS Mason (DDG 87) διέρχονταν από τη διεθνή θαλάσσια δίοδο.

Ο αμερικανικός στρατός διευκρίνισε ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν επλήγη, καθώς εξουδετέρωσε τις εισερχόμενες απειλές.

Πρόσθεσε δε ότι έπληξε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ευθύνονταν για τις επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κέντρων διοίκησης και ελέγχου, καθώς και κόμβων πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.

Η CENTCOM επισημαίνει σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ ότι δεν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά παραμένει σε θέση και ετοιμότητα να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις.

