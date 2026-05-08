Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

Εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία στοχεύοντας ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο που κινούνταν από τα ιρανικά παράκτια ύδατα στην περιοχή Jask προς το Στενό του Ορμούζ, καθώς και ένα άλλο πλοίο που εισερχόταν στο Στενό του Ορμούζ απέναντι από το λιμάνι Φουτζέιρα των ΗΑΕ, σύμφωνα με το ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «διεξήγαγαν επίσης αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές όπου ζουν άμαχοι σε συνεργασία με ορισμένες χώρες της περιοχής στις ακτές του Χαμίρ, του Σιρίκ και του νησιού Κεσμ».

Ο στρατός του Ιράν «επίσης αμέσως και σε αντίποινα επιτέθηκε σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ανατολικά του Στενού του Ορμούζ και νότια του λιμανιού Τσαμπαχάρ, προκαλώντας τους σημαντικές ζημιές», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος προειδοποίησε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι το Ιράν «θα δώσει μια συντριπτική απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετικότητα... χωρίς τον παραμικρό δισταγμό».

