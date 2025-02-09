Θα μπορούσε η φρενίτιδα των ΗΠΑ με τα crypto να καταλήξει σε καταστροφή;

«GET YOUR $TRUMP NOW». Με αυτό το μήνυμα ανακοίνωσε τη δημιουργία του δικού του κρυπτονομίσματος ο Ντόναλντ Τραμπ, τρεις ημέρες πριν αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ. Το meme κρυπτονόμισμα του Αμερικανού προέδρου, η κεφαλαιοποίηση του οποίου στο απόγειό της έφτασε τα 15 δισ. δολάρια, δεν αποτελεί όμως το μόνο δείγμα «αγάπης» της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Το νεοσύστατο τμήμα της κυβέρνησης, DOGE, που έλαβε το όνομά του από ένα άλλο meme coin, σηματοδοτεί την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση Τραμπ στα κρυπτονομίσματα. Όπως και ένα εκτελεστικό διάταγμα της 23ης Ιανουαρίου που αναφέρει ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα διαδραματίσουν «ζωτικό ρόλο στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και στη διεθνή πρωτοκαθεδρία της χώρας μας».

Τι σημαίνει όμως στην πράξη αυτή η νέα εστίαση των ΗΠΑ για το χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας;

Ο Economist επιχειρεί να δώσει μια απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, εστιάζονται στις αλλαγές που έρχονται και στους κινδύνους που αυτές ενέχουν.

Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση του Τζο Μπάινεντ πάλεψε σκληρά προκειμένου να αποτρέψει τη διείσδυση του κλάδου των κρυπτονομισμάτων στη Wall Street. Οι αυστηροί κανόνες της κατέστησαν απαγορευτικά ακριβό στις τράπεζες να διατηρούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό πελατών τους και τις απέτρεψαν να δημιουργήσουν τα δικά τους κρυπτο-προϊόντα, όπως τα stablecoins (τα οποία είναι συνδεδεμένα με το δολάριο ή άλλα απτά περιουσιακά στοιχεία).

Το Ταμείο Διασφάλισης Καταθέσεων των ΗΠΑ (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC), μία από τις εποπτικές αρχές του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, εμπόδισε δεκάδες τέτοιες προσπάθειες με την αιτιολογία ότι δεν ήξερε πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στις γνωστοποιήσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές.

Σήμερα, όμως, οι τράπεζες και ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων έχουν επαναφέρει το θέμα στο προσκήνιο και πιέζουν προς την ίδια κατεύθυνση, και βρίσκουν μικρή αντίσταση. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναμένονται αρχικά η ανάδυση νέων και εξαιρετικά προσοδοφόρων προϊόντων ανάληψης κινδύνου και, στη συνέχεια, έντονοι διαξιφισμοί όταν τα ψηφιακά καινοτόμα προϊόντα, που έχουν την πλήρη εύνοια του Λευκού Οίκου, θα έρθουν σε σύγκρουση με τους «βετεράνους» του αμερικανικού τραπεζικού τομέα.

Η κρυπτοποίηση του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως σημειώνει ο Economist, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στις 21 Ιανουαρίου, ο Τράβις Χιλ, προσωρινός πρόεδρος της FDIC, διακήρυξε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα πρέπει να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια, και ότι όλοι οι νομοταγής πελάτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι υπέρμαχοι των κρυπτονομισμάτων ελπίζουν ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ θα βάλει ένα τέλος στο «debanking» (ήτοι στο άρνηση του τραπεζικού συστήματος να παρέχει πρόσβαση ή στη δυνατότητά του να άρει την πρόσβαση σε πελάτες εξαιτίας νομικών ανησυχιών). Ο κλάδος είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε αυτό λόγω των φόβων για ξέπλυμα χρήματος.

Στη συνέχεια, στις 23 Ιανουαρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ άλλαξε τους κανόνες της ώστε να χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μην χρειάζεται πλέον να λογοδοτούν, στους ισολογισμούς τους, για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν για λογαριασμό πελατών.

Αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν σχεδόν κάθε ίδρυμα στη Wall Street. Ο Μπράιαν Μόινιχαν, διευθύνων σύμβουλος της Bank of America, σημειώνει ότι οι τράπεζες θα αγκαλιάσουν τα κρυπτονομίσματα, όπως τα stablecoins, που θα διευκολύνουν τις συναλλαγές. Επίσης, πρόκειται να αρχίσουν να αναπτύσσουν υπηρεσίες συναλλαγών και θεματοφυλακής κρυπτονομισμάτων αμέσως μόλις θα έχουν σαφή εικόνα για τις λεπτομέρειες του νέου ρυθμιστικού πλαισίου.

Για να καταστήσουν όμως εφικτή αυτήν τη στροφή στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ορισμένα ιδρύματα πιθανότατα θα προχωρήσουν σε εξαγορές εταιρειών crypto. Ο Ντίλαν Γουολς της συμβουλευτικής εταιρείας Oliver Wyman πιστεύει μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπάρξει ακόμα και ένα κύμα εξαγορών προς την αντίθετη κατεύθυνση, με εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να εξαγοράζουν παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ορισμένες εταιρείες κρυπτονομισμάτων επίσης, θα μπορούσαν ακόμη και να επιχειρήσουν να εξαγοράσουν ιδρύματα που διαθέτουν άδεια τραπεζικών υπηρεσιών, κάτι που θα τους επέτρεπε να δέχονται καταθέσεις και να παρέχουν δάνεια. Κάτι που θα είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ του κλάδου κρυπτονομισμάτων και του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος.

Μια τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε δύσκολο σε οποιονδήποτε μελλοντικό πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος να αλλάξει πορεία. «Πρακτικά είναι πολύ πιο δύσκολο για τις ρυθμιστικές αρχές να κάνουν πίσω», εξηγεί η Τζούλι Άντερσεν Χιλ από το Πανεπιστήμιο του Ουαϊόμινγκ.

Ωστόσο, το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο τομέας των κρυπτονομισμάτων δεν ευθυγραμμίζονται σε κάθε ζήτημα. Το μεγαλύτερο σημείο διαμάχης αφορά τις γραμμές πληρωμών της Federal Reserve. Περίπου 9.000 εταιρείες διατηρούν κύριους λογαριασμούς στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτοί οι λογαριασμοί επιτρέπουν στους κατόχους τους να πραγματοποιούν πληρωμές χωρίς μεσάζοντα, μειώνοντας το κόστος και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών. Η Custodia Bank, μια εταιρεία κρυπτοεπενδύσεων που κατέχει άδεια θεματοφύλακα στο Ουαϊόμινγκ, υπέβαλε αίτηση για την απόκτηση κύριου λογαριασμού το 2020, αλλά απορρίφθηκε. Η Kraken Financial, μια άλλη εταιρεία κρυπτονομισμάτων, έκανε επίσης αίτηση πριν από τέσσερα χρόνια. Αναμένει ακόμη την «απάντηση» της Fed.

Οι παραδοσιακές τράπεζες είναι ικανοποιημένες με αυτήν την κατάσταση. Το Ινστιτούτο Τραπεζικής Πολιτικής και η Αμερικανική Ένωση Τραπεζιτών, δύο ισχυρά λόμπι, έχουν υποστηρίξει το δικαίωμα της Fed να μπλοκάρει την πρόσβαση στους κύριους λογαριασμούς. Τόνισαν την ανάγκη προστασίας του συστήματος έναντι κινδύνων, πιστωτικών, κυβερνοασφάλειας και φήμης, ιδίως έναντι των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι τράπεζες υποστηρίζουν επίσης ότι υπόκειται σε αυστηρότερους ρυθμιστικούς κανόνες από άλλες fintech εταιρείες. Από την πλευρά της, η Κέιτλιν Λονγκ, διευθύνουσα σύμβουλος της Custodia, διαμαρτύρεται ότι τα παραδοσιακά πιστωτικά ιδρύματα περιχαρακώνουν την πρόσβασή τους στις χρηματοοικονομικές γραμμές της χώρας.

Η διαφωνία αυτή πιθανότατα θα συνεχιστεί. Κι αυτό γιατί ο Τραμπ μπορεί να επιλέξει μεν να διορίσει μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Fed με βάση τη στάση τους όσον αφορά τη διεύρυνση της πρόσβασης στη δομή πληρωμών της κεντρικής τράπεζας, ωστόσο θα έχει τη δυνατότητα να διορίσει μόνο δύο πρόσωπα την επόμενη τετραετία.

Πολλοί ενδεχομένως να χαρούν με τα εμπόδια που έχει μπροστά της η κυβέρνηση Τραμπ. Ο Μίκαελ Μπαρ, ο απερχόμενος επικεφαλής της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Fed, έχει προειδοποιήσει εμφατικά για τους κινδύνους που ενέχει η κρυπτοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο κλάδος έχει άλλωστε αποκτήσει κακή φήμη, και όχι άδικα. Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, ιδρυτής της FTX, που ήταν κάποτε ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια στον κόσμο, καταδικάστηκε πέρυσι σε 25 χρόνια κάθειρξη για απάτη. Ο Τσανγκπένγκ Τσάο, ιδρυτής ενός άλλου μεγάλου ανταλλακτηρίου, εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για ξέπλυμα χρήματος. Οι ρυθμιστικές αρχές ευλόγως λοιπόν θέλουν να προστατεύσουν το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα από τέτοια σκάνδαλα.

Ένας άλλος αποτρεπτικός λόγος σχετίζεται με τη μεγάλη μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων. Ο Στίβεν Κέλι, του Πανεπιστημίου Yale, λέει ότι ανησυχεί για τις συνέπειες της «αλληλεπίδρασης των τιμών των κρυπτονομισμάτων με τις εξελίξεις στις τράπεζες». Εάν οι τραπεζικές καταθέσεις είναι ευάλωτες στις κινήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων, τα ιδρύματα θα γίνουν πιο ευάλωτα στις εκροές. Αυτό, όπως σημειώνει ο Kelly, συνέβη στην περίπτωση των Silvergate και Signature, δύο τραπεζών που είχαν εστιάσει στα κρυπτονομίσματα και τελικά κατέρρευσαν το 2023. Την κατάρρευσή τους πυροδότησε η πτώση των τιμών των κρυπτονομισμάτων που ξεκίνησε στα τέλη του 2021 και οι επακόλουθες συνέπειες της κατάρρευσης του ανταλλακτηρίου FTX.

Το πιο ανησυχητικό όμως, όπως σημειώνει ο Economist, είναι ότι η Αμερική, σε κάθε πτυχή της -από τη δημοφιλία των τυχερών παιχνιδιών και τις καινοτόμες μορφές λιανικών επενδύσεων μέχρι την εκτίναξη των τιμών των κρυπτονομισμάτων και την εκλογή προέδρου- αγκαλιάζει τον κίνδυνο. Για τους τραπεζίτες, η προοπτική της ψηφιακής χρηματοδότησης παρέχει μεγάλες ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων γραμμών εσόδων. Για τους Αμερικανούς καταναλωτές μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε σημαντικές καινοτόμες αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση Τραμπ είναι πρόθυμη να ανακαλύψει πόσους κινδύνους είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι Αμερικανοί. Αν όμως η «συγχώνευση» της Wall Street με το blockchaine δεν αποφέρει τα αναμενόμενα, το κόστος μπορεί να είναι μοιραίο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.