Το Ισραήλ έπληξε πέντε ιρανικά επιθετικά ελικόπτερα - Δείτε βίντεο

Σε άλλο πλήγμα, περίπου 25 μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε πάνω από 40 υποδομές πυραυλικών συστημάτων που στρέφονταν κατά του Ισραήλ

Ισραήλ

Σε ένα πλήγμα στην πολεμική αεροπορία του Ιράν, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πέντε ιρανικά επιθετικά ελικόπτερα AH-1 σε αεροπορική βάση στην περιοχή Κερμανσάχ, στη δυτική πλευρά του Ιράν, ανακοίνωσε την Τετάρτη οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Την ίδια ημέρα, μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Πληροφοριών των IDF, πραγματοποίησαν σειρά πληγμάτων σε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική ζώνη του Ιράν.

Περίπου 25 μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε πάνω από 40 υποδομές πυραυλικών συστημάτων που στρέφονταν κατά του  Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων χώρων αποθήκευσης πυραύλων και στρατιωτικών επιχειρήσεων του ιρανικού καθεστώτος.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν έναν εκτοξευτήρα πυραύλων τύπου "Emad", ο οποίος ήταν οπλισμένος και έτοιμος για εκτόξευση κατά του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

