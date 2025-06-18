Σε ένα πλήγμα στην πολεμική αεροπορία του Ιράν, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πέντε ιρανικά επιθετικά ελικόπτερα AH-1 σε αεροπορική βάση στην περιοχή Κερμανσάχ, στη δυτική πλευρά του Ιράν, ανακοίνωσε την Τετάρτη οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

חיל האוויר זיהה ותקף חמישה מסוקי קרב בבסיס צבאי במרחב כראמנשה



לאורך שעות הבוקר, כלי טיס של חיל האוויר המשיכו לטוס מעל שמי איראן ולאתר יעדים לתקיפה.

חיל האוויר זיהה ותקף חמישה מסוקי קרב איראניים מסוג AH-1 שהיו בבסיס צבאי במרחב בכראמנשה.



June 18, 2025

Την ίδια ημέρα, μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Πληροφοριών των IDF, πραγματοποίησαν σειρά πληγμάτων σε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική ζώνη του Ιράν.

Περίπου 25 μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε πάνω από 40 υποδομές πυραυλικών συστημάτων που στρέφονταν κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων χώρων αποθήκευσης πυραύλων και στρατιωτικών επιχειρήσεων του ιρανικού καθεστώτος.

תיעוד: חיל האוויר תוקף משגר טילים מסוג ״עימאד״ מוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל



כ-25 מטוסי קרב תקפו הבוקר יותר מ-40 מטרות צבאיות של צבא איראן במערב איראן



— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 18, 2025

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν έναν εκτοξευτήρα πυραύλων τύπου "Emad", ο οποίος ήταν οπλισμένος και έτοιμος για εκτόξευση κατά του Ισραήλ.

🎯 Approx. 25 fighter jets struck over 40 missile infrastructure components directed toward Israel this morning, including missile storage sites and military operatives of the Iranian Regime.



A loaded and ready-to-launch "Emad" missile launcher was also struck overnight. pic.twitter.com/8oHQYCW2A1 — Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2025

