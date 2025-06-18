Τουρκία: Ο Γκιουλέρ επιθεώρησε στρατιωτικές μονάδες στα σύνορα με το Ιράν

Σε επιθεώρηση στρατιωτικών μονάδων στα σύνορα με το Ιράν προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ειδικότερα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, μετέβη την Τετάρτη στην επαρχία Βαν, στα ανατολικά της χώρας, για να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις σε στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται στα σύνορα με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), το υπουργείο σημείωσε ότι τον Γκιουλέρ συνόδευε αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Μετίν Γκιουράκ.



Πηγή: skai.gr

