Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους νέους ηγέτες του Ιράν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις κατά τη δεύτερη ημέρα του νέου πολέμου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να μιλήσουν και εκείνος δέχτηκε.

«Θέλουν να μιλήσουν και εγώ συμφώνησα να μιλήσω, άρα θα μιλήσω μαζί τους. Πρέπει να το κάνουν το συντομότερο. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα που ήταν πιο πρακτικό και εύκολο. Περίμεναν πολύ καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ωστόσο, δεν αποσαφηνίζει στη δήλωσή του, ποιοι είναι η νέα ηγεσία του Ιράν.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου και εφόσον «προχωρήσει» η νέα αυτή διαφαινόμενη διπλωματική προσπάθεια για επίλυση της κρίσης, αλλάζει άρδην το τοπίο και ενδεχομένως να αποτελέσει το «παράθυρο» που αναζητούν όλες οι πλευρές, προκειμένου να βγουν από το αδιέξοδο μίας ατέρμονης κρίσης.

Να σημειώσουμε ότι το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν συνέχισε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την επίλυση της κρίσης. Μετά από επαφές που είχε με την ηγεσία του Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε νέες προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, η διαμεσολάβηση του Ομάν να λειτούργησε ως «γέφυρα» ανάμεσα στις δύο πλευρές, μεταφέροντας την πρότασή του για νέο κύκλο επαφών τόσο στην Ουάσινγκτον, όσο και στην Τεχεράνη, ανοίγοντας «παράθυρο» για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Μπροστά από το χρονοδιάγραμμα η επιχείρηση - 48 Ιρανοί ηγέτες νεκροί με ένα κτύπημα»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε με δηλώσεις του στο CNBC την εκτίμηση ότι η επιχείρηση στο Ιράν βρίσκεται «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» και ότι «οι εξελίξεις είναι πολύ θετικές».

«Είναι ένα πολύ βίαιο καθεστώς, ένα από τα πιο βίαια καθεστώτα στην ιστορία», τόνισε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Κάνουμε τη δουλειά μας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον κόσμο. Και όλα είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

«Τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ θετικό τρόπο αυτή τη στιγμή, με έναν πολύ θετικό τρόπο», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε άλλες δηλώσεις του στο FOX News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική επιχείρηση είναι εξαιρετικά πετυχημένη και ότι με ένα μόνο κτύπημα, σκοτώθηκαν 48 Ιρανοί ηγέτες. «Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε. 48 Ιρανοί ηγέτες σκοτώθηκαν με ένα κτύπημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

