Νετανιάχου: Οι επιθέσεις θα ενταθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες

Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν θα συνεχίσουν να εντείνονται, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ και τον επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα.

«Οι δυνάμεις μας χτυπούν τώρα με αυξανόμενη ένταση την καρδιά της Τεχεράνης, και οι επιθέσεις θα ενταθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Νετανιάχου από την οροφή του αρχηγείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ.

«Ωστόσο, αυτές είναι οδυνηρές μέρες», είπε, αναφερόμενος στις θανατηφόρες ιρανικές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ και στο Μπέιτ Σεμές.

«Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες, στέλνω ευχές για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δεν ανέφερε ότι οι κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα ανατρέψουν το καθεστώς, αλλά μόνο ότι «ο συνδυασμός των δυνάμεών μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που επιθυμούσα να κάνω εδώ και 40 χρόνια, να χτυπήσουμε αποφασιστικά το καθεστώς της τρομοκρατίας. Αυτό υποσχέθηκα και αυτό θα κάνουμε».

Μπορείτε να δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

