DW: Οι πρώτες πολεμικές απώλειες για το Ισραήλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εννέα νεκροί, 36 τραυματίες και τουλάχιστον 20 αγνοούμενοι προκλήθηκαν από βλήμα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που έπληξε κτήριο με συναγωγή και καταφύγιο στην πόλη Μπετ-Σέμες, κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν επίσης πυκνοκατοικημένη περιοχή στο Τελ Αβίβ, με απολογισμό έναν νεκρό και τουλάχιστον δέκα τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός ερευνά γιατί το σύστημα αεράμυνας δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τον ιρανικό πύραυλο.

Εννέα νεκροί, 36 τραυματίες και τουλάχιστον 20 αγνοούμενοι Ισραηλινοί πολίτες είναι ο απολογισμός ευθέος πλήγματος ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, που κατέπεσε τις απογευματινές ώρες σε κτήριο που στέγαζε συναγωγή και υπόγειο δημόσιο καταφύγιο στην πόλη Μπετ-Σέμες, 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο πλήγμα που σημειώνεται στο Ισραήλ μετά το ξέσπασμα της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν, ως αποτέλεσμα των χθεσινών κοινών αεροπορικών επιδρομών Ισραήλ-ΗΠΑ, τις οποίες διαδέχθηκαν ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις. Χθες το βράδυ κατέπεσε ακόμα ένας ιρανικός πύραυλος σε πυκνοκατοικημένη περιοχή του Τελ Αβίβ, στοιχίζοντας τη ζωή σε μία 40χρονη γυναίκα και προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων δέκα πολιτών. Το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο μεταδίδει ότι ο στρατός διενεργεί έρευνα γιατί το σύστημα αεράμυνας δεν κατέρριψε τον ιρανικό πύραυλο.

Ερωτηματικά για έκρηξη ιρανικού drone στα ΗΑΕ

Παράλληλα, όπως μεταδίδεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ερωτηματικά προκαλεί έκρηξη παγιδευμένου ιρανικού drone πλησίον διαμερίσματος στο κέντρο του Αμπού Ντάμπι τραυματίζοντας τους δύο ενοίκους του, συγγενείς μέλους της διπλωματικής αποστολής της ισραηλινής πρεσβείας στα ΗΑΕ, και προκαλώντας συγχρόνως υλικές ζημιές σε γειτονικό κτήριο που χρησιμοποιείται από την πρεσβεία. Το γεγονός προβληματίζει τις ισραηλινές αρχές ασφαλείας και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι συνέβη σε εμιρατινό έδαφος.



Στο μεταξύ, παράλληλα με τους βομβαρδισμούς Ισραήλ-ΗΠΑ σε διάφορα σημεία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του αεροδρομίου της πόλης Μάσχαντ, ως επίσης και τις επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις κατά ισραηλινών πόλεων, μαίνεται αντίστοιχος πόλεμος δηλώσεων μετά την εκτέλεση του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλί Χαμενεΐ. Τόσο ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, όπως επίσης και οι Φρουροί της Επανάστασης αλλά και ο Πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, δεσμεύονται να εκδικηθούν το Ισραήλ για αυτήν την επίθεση – με τον τελευταίο να τονίζει ότι «η εκδίκηση του θανάτου του Χαμενεΐ αποτελεί δικαίωμα και ηθική υποχρέωση του Ιράν». Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους στην Τεχεράνη, ο διάδοχος του Χαμενεΐ πρόκειται να αναδειχθεί εντός των επομένων ημερών.



Τέλος, ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο τέως Πρόεδρος της χώρας, Μαχμούντ Αχμεντινατζάντ, σκοτώθηκε σε κοινή ισραηλινή-αμερικανική αεροπορική επιδρομή μαζί με πέντε σωματοφύλακές του, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.