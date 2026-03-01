Την εκτίμησή του ότι η επιχείρηση στο Ιράν βρίσκεται «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» και ότι «οι εξελίξεις είναι πολύ θετικές», εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο CNBC.

«Είναι ένα πολύ βίαιο καθεστώς, ένα από τα πιο βίαια καθεστώτα στην ιστορία», τόνισε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Κάνουμε τη δουλειά μας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον κόσμο. Και όλα είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

«Τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ θετικό τρόπο αυτή τη στιγμή, με έναν πολύ θετικό τρόπο», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε άλλες δηλώσεις του στο FOX News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική επιχείρηση είναι εξαιρετικά πετυχημένη και ότι με ένα μόνο κτύπημα, σκοτώθηκαν 48 Ιρανοί ηγέτες. «Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε. 48 Ιρανοί ηγέτες σκοτώθηκαν με ένα κτύπημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

