Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Αποκάλεσε «ναζί» τον εβραϊκής καταγωγής, Στίβεν Μίλερ

Ο αστέρας του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του ανώτερου συμβούλου του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, χαρακτηρίζοντάς τον «ναζί» και συγκρίνοντάς τον με τον Γιόζεφ Γκέμπελς, τον επικεφαλής προπαγανδιστή του Αδόλφου Χίτλερ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής “The Weekend” στο MSNBC την Κυριακή, ο παρουσιαστής Τζόναθαν Κέιπχαρτ ρώτησε τον Ντε Νίρο για την άποψή του ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα θελήσει να αποχωρήσει από το αξίωμα του μετά τη λήξη της θητείας του.

«Με τίποτα… Δεν θα θελήσει να φύγει. Το έχει ήδη οργανώσει με τον, ας πούμε, τον Γκέμπελς του υπουργικού του συμβουλίου, τον Στίβεν Μίλερ. Είναι ναζί. Ναι, είναι, και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», είπε χωρίς φόβο ο Ντε Νίρο.

Ο Μίλερ είναι σήμερα επικεφαλής της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ για την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης.

Ο Κέιπχαρτ στη συνέχεια ρώτησε τον Ντε Νίρο για μια πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου.

Η ανάρτηση στο Χ φέρεται να δείχνει εικόνες παραγόμενες από τεχνητή νοημοσύνη όπου ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ν. Βανς κάθονται σε θρόνους φορώντας στέμματα, ενώ ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις απεικονίζονται να φορούν σομπρέρο.

Η ανάρτηση έγινε την ώρα που δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές με το σύνθημα “No Kings” κατέκλυσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης και άλλων πόλεων των ΗΠΑ, διαμαρτυρόμενοι κατά του Τραμπ.

Ο ηθοποιός απάντησε: «Όλα αυτά είναι ανοησίες. Ξέρουμε ότι είναι ρατσιστικά. Ο Τραμπ, είναι ένα ξένο σώμα χωρίς ενσυναίσθηση, που θέλει να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να πιέζουμε μέχρι να φύγει».

