Τουρκία: Η στιγμή που 2 άνδρες σώζουν μια ανάπηρη ηλικιωμένη

Τουρκία: Βίντεο με τη στιγμή που δύο άνδρες σώζουν μια ανάπηρη ηλικιωμένη από τον πνιγμό

Η ηλικιωμένη αγωνίζεται να κρατήσει το κεφάλι της πάνω από το νερό καθώς οι δύο άνδρες περνούν μέσα από το ρεύμα για να τη φτάσουν

Μια γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο παραλίγο να πνιγεί σε μια υπόγεια διάβαση στην Χατάι της Τουρκίας, με δύο άνδρες να είναι «φύλακες άγγελοί» της. 

Όπως φαίνεται στο βίντεο του τοπικού τουρκικού μέσου ενημέρωσης Hatay Press η ηλικιωμένη αγωνίζεται να κρατήσει το κεφάλι της πάνω από το νερό καθώς οι δύο άνδρες — σύμφωνα με πληροφορίες πυροσβέστες — περνούν μέσα από το ρεύμα για να τη φτάσουν. Την τράβηξαν έξω μαζί με το αναπηρικό της αμαξίδιο και τη μετέφεραν σε ασφαλές μέρος.

Στη νότια επαρχία οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες — προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και υποδομές, και αφήνοντας δεκάδες οχήματα κολλημένα στη λάσπη.

