Τουρκία: Η στιγμή που 2 άνδρες σώζουν μια ανάπηρη ηλικιωμένη

Μια γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο παραλίγο να πνιγεί σε μια υπόγεια διάβαση στην Χατάι της Τουρκίας, με δύο άνδρες να είναι «φύλακες άγγελοί» της.

🇹🇷 In Turkey, a woman in a wheelchair nearly drowned in an underpass — watch how rescuers saved her



Footage published by the local Turkish outlet Hatay Press shows the woman struggling to keep her head above water as two men — reportedly firefighters — wade through the current… pic.twitter.com/DuWupgFUZm October 20, 2025

Όπως φαίνεται στο βίντεο του τοπικού τουρκικού μέσου ενημέρωσης Hatay Press η ηλικιωμένη αγωνίζεται να κρατήσει το κεφάλι της πάνω από το νερό καθώς οι δύο άνδρες — σύμφωνα με πληροφορίες πυροσβέστες — περνούν μέσα από το ρεύμα για να τη φτάσουν. Την τράβηξαν έξω μαζί με το αναπηρικό της αμαξίδιο και τη μετέφεραν σε ασφαλές μέρος.

Στη νότια επαρχία οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες — προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και υποδομές, και αφήνοντας δεκάδες οχήματα κολλημένα στη λάσπη.

Πηγή: skai.gr

