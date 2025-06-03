Λογαριασμός
Τραμπ: Συγχαρητήρια Πολωνία, επέλεξες έναν νικητή

Ο Αμερικανός πανηγυρίζει για τη νίκη του εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι στις προεδρικές εκλογές στην Πολωνία - Είναι σύμμαχός του 

Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη σήμερα την Πολωνία για την εκλογή του εθνικιστή ιστορικού Κάρολ Ναβρότσκι στην προεδρία της χώρας.

«Συγχαρητήρια Πολωνία, επέλεξες έναν ΝΙΚΗΤΗ!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, παραθέτοντας επίσης αυτό που παρουσίασε ως τίτλο από το τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax: «Σύμμαχος του Τραμπ κερδίζει στην Πολωνία, σοκάροντας όλη την Ευρώπη».

Ο υποψήφιος της εθνικιστικής αντιπολίτευσης Κάρολ Ναβρότσκι κέρδισε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία, επιφέροντας πλήγμα στις προσπάθειες της κεντρώας κυβέρνησης να εδραιώσει τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της Βαρσοβίας.
 

