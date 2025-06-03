Τραμπ: Συγχαρητήρια Πολωνία, επέλεξες έναν νικητή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη σήμερα την Πολωνία για την εκλογή του εθνικιστή ιστορικού Κάρολ Ναβρότσκι στην προεδρία της χώρας.
«Συγχαρητήρια Πολωνία, επέλεξες έναν ΝΙΚΗΤΗ!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, παραθέτοντας επίσης αυτό που παρουσίασε ως τίτλο από το τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax: «Σύμμαχος του Τραμπ κερδίζει στην Πολωνία, σοκάροντας όλη την Ευρώπη».
Ο υποψήφιος της εθνικιστικής αντιπολίτευσης Κάρολ Ναβρότσκι κέρδισε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία, επιφέροντας πλήγμα στις προσπάθειες της κεντρώας κυβέρνησης να εδραιώσει τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της Βαρσοβίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.