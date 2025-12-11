Μετά από ένα μυστικό ταξίδι φυγής από τη Βενεζουέλα, η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης 2025 ηγέτης της αντιπολίτευσης της χώρας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έφτασε χθες το βράδυ σώα και ασφαλής στο Οσλο.

Η Ματσάδο – η οποία τα τελευταία δύο χρόνια ζούσε κρυμμένη στη Βενεζουέλα υπό τον φόβο σύλληψης από το καθεστώς Μαδούρο - έχασε την τελετή απονομής του βραβείου της αλλά σήμερα έδωσε επίσημη συνέντευξη Τύπου.

Στη σκιά του επικείμενο χτυπήματος των ΗΠΑ στα καρτέλ ναρκωτικών, το έδαφος της Βενεζουέλας, ένας δημοσιογράφος του σουηδικού ραδιοφώνου ρώτησε τη νομπελίστρια πολιτικό: «Θα χαιρετίζατε μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα;»

Στην ερώτηση, η Ματσάδο απάντησε… διπλωματικά.

«Η Βενεζουέλα έχει δεχθεί ήδη εισβολή. Έχουμε πράκτορες της Ρωσίας, πράκτορες του Ιράν και τρομοκρατικές ομάδες όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, που δρουν ελεύθερα, σε συνεργασία και συμφωνία με το καθεστώς» είπε χαρακτηριστικά.

Reporter: Would you welcome a U.S. military intervention in Venezuela?



Venezuelan Opposition Leader María Corina Machado:



Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents. We have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating… pic.twitter.com/pfAEZvQaIK — Clash Report (@clashreport) December 11, 2025

Νωρίτερα, κατά την πρώτη της δημόσια εμφάνιση εδώ και έναν χρόνο, η 58χρονη Ματσάδο δήλωσε πώς θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη Βενεζουέλα όπου σκοπεύει να συνεχίσει τον αγώνα της για το τέλος της τυραννίας.

«Ηρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στην Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε από το νορβηγικό κοινοβούλιο.

«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στην χώρα της.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έφυγε από την χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Οσλο και να παραλάβει το βραβείο, δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στη χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο».

«Όσοι ζουν στη Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν τη ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για τη Νορβηγία.

