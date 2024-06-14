Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν επτά από 14 πυραύλους και τα 17 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια νυκτερινής επίθεσης.

Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν επτά από δέκα πυραύλους κρουζ Kh-010/Kh-555. Η Ρωσία εκτόξευσε επίσης στη διάρκεια της επίθεσής της τρεις βαλλιστικούς πυραύλους Ισκαντέρ-Μ και έναν βαλλιστικό πύραυλο αέρος-εδάφους Kinzhal.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν στόχους πάνω από επτά περιφέρειες. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ζαπορίζια ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος έπεσε σε μια ανοιχτή περιοχή και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ούτε θύματα.

Η Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε επίσης πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.

Η Μόσχα κατέρριψε 87 ουκρανικά drones

Από την πλευρά της η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρριψε 87 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα 70 από τα οποία είχαν στόχο την περιφέρεια του Ροστόφ (νότια Ρωσία) όπου βρίσκεται το γενικό επιτελείο της ρωσικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

«Στη διάρκεια της νύχτας, εμποδίστηκε απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση με εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Συνολικά 87 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από ρωσικές περιφέρειες», διευκρίνισε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

