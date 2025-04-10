Ο Ντόναλντ Τραμπ διέπραξε το αδίκημα του insider trading; Πολλοί Δημοκρατικοί του Κονγκρέσου των ΗΠΑ, αλλά και παράγοντες της αγοράς, αναλυτές και δημοσιογράφοι, διατυπώνουν πολύ σοβαρές υποψίες ότι, παρακινώντας σε αγορά μετοχών μόλις πριν από την χθεσινή του θεαματική μεταστροφή, ο αμερικανός πρόεδρος χειραγώγησε παρανόμως τις αγορές.

«Οι κοντινοί του Τραμπ επωφελούνται παρανόμως των τεράστιων διακυμάνσεων της χρηματιστηριακής αγοράς μέσω insider trading;», ρώτησε ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνιας Ανταμ Σιφ στον λογαριασμό του στο Χ. «Το Κονγκρέσο πρέπει να ξέρει», είπε ζητώντας την διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας.

Is Donald Trump's inner circle illegally profiting off of these huge swings in the stock market by insider trading?



Congress must find out. pic.twitter.com/ZZGX99PtFE — Adam Schiff (@SenAdamSchiff) April 9, 2025

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχει παρανόμως στην μεγαλύτερη χειραγώγηση της αγοράς στον κόσμο», δήλωσαν από την πλευρά τους μέλη της επιτροπής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Χ.

«Αφού εξαπέλυσε παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και κλόνισε τις αγορές, ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε σήμερα στο TruthSocial, λίγα λεπτά πριν από το άνοιγμα της Wall Street, «ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ».

Λίγες ώρες αργότερα, ανακοίνωνε την αναστολή για 90 ημέρες της επιβολής των επιπλέον δασμών κατά δεκάδων χωρών, με εξαίρεση την Κίνα, προκαλώντας ιστορική εκτίναξη των χρηματιστηρίων.

An insider trading scandal is brewing.



Trump's 9:30am tweet makes it clear he was eager for his people to make money off the private info only he knew. So who knew ahead of time and how much money did they make? pic.twitter.com/AJbtEq372n — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) April 10, 2025

Επειτα από καταβύθιση ημερών, ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 7,87%, στην μεγαλύτερη επίδοσή του από το 2008, και ο δείκτης Nasdaq κατέγραψε άνοδο 12,16%, πρωτοφανή από το 2001.

Ειδικός σε θέματα Ηθικής δήλωσε επίσης ότι υπάρχει λόγος για έρευνα.

«Οι πρόεδροι δεν είναι επενδυτικοί σύμβουλοι», έγραψε στο Χ ο Richard Painter, καθηγητής Δικαίου και πρώην δικηγόρος ειδικός σε θέματα Ηθικής στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας του Τζορτζ Μπους. «Η υπόθεση αυτή μπορεί να εκθέσει τον πρόεδρο σε κατηγορίες χειραγώγησης της αγοράς», δήλωσε στο δίκτυο NBC.

Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επεδίωκε παρά να εκπέμψει ένα καθησυχαστικό μήνυμα.

«Είναι ευθύνη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να καθησυχάσει τις αγορές και τους Αμερικανούς σχετικά με την οικονομική ασφάλεια απέναντι στην διαρκή κινδυνολογία των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε στην Washington Post ο Κους Ντεσάι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την επίμαχη ανάρτησή του στο TruthSocial με τα γράμματα DJT, που είναι τα αρχικά του ονόματός του, αλλά και η συντομογραφία της εταιρείας του μέσων ενημέρωσης Trump Media & Technology Group. Η μετοχή της εταιρείας DJT στο χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο 21,67% !

