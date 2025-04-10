Στη Ρουμανία ο Τραμπ Τζούνιορ λίγες ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ θα επισκεφτεί τη Ρουμανία στα τέλη του μήνα, λίγες ημέρες πριν την διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου Τραμπ θα παρευρεθεί στην εκδήλωση "Trump Business Vision 2025", στις 28 Απριλίου και θα πραγματοποιήσει ομιλία. Πηγή που μίλησε στο Axios αναφέρει πως δεν θα έχει ιδιωτικές ή δημόσιες συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Εκτός από τη Ρουμανία, θα ταξιδέψει και στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Σερβία και τη Σλοβακία.

Σύμφωνα με το MSNBC, η χρονική συγκυρία του ταξιδιού του στη Ρουμανία δεν φαίνεται να είναι τυχαία, λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που έχει ασκηθεί στη χώρα και τις προσπάθειες συμμάχων του Τραμπ να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή πολιτική και να προωθήσουν την ακροδεξιά ατζέντα, όπως ο Ίλον Μασκ και ο Τζέι Ντι Βανς που στήριξαν το ακροδεξιό AfD στις γερμανικές εκλογές.

Υπενθυμίζεται πως στις εκλογές του Νοεμβρίου το 2024, ο ακροδεξιός λαϊκιστής Καλίν Γκεοργκέσκου νίκησε με μεγάλη διαφορά, ωστόσο το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας ακύρωσε το αποτέλεσμα λόγω των ανησυχιών για ρωσική ανάμειξη.

Μάλιστα, ο Γκεοργκέσκου αποκλείστηκε από τις προσεχείς εκλογές, με την εκλογική επιτροπή να λέει ότι η υποψηφιότητά του «δεν πληρούσε τους όρους νομιμότητας», ενώ τον κατηγορούν πως «παραβίασε την υποχρέωση να υπερασπιστεί τη δημοκρατία».

Η απόφαση του ρουμανικού δικαστηρίου στα τέλη του περασμένου έτους έγινε δεκτή με οργή στις ΗΠΑ και ιδίως στον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατήγγειλαν τότε την απόφαση, ενώ ο Τραμπ Τζούνιορ υποστήριξε πως επρόκειτο για «άλλη μια προσπάθεια του Σόρος και να μαρξιστών να νοθεύσουν το αποτέλεσμα και να αρνηθούν τη βούληση του λαού».

Ο πρώτος γύρος των εκλογών της Ρουμανίας θα διεξαχθεί στις 4 Μαΐου, ενώ ο δεύτερος γύρος αναμένεται στις 18 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

