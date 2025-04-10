Οι υπουργοί Οικονομικών της περιφερειακής Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) δεσμεύτηκαν σήμερα "να μην επιβάλουν μέτρα αντιποίνων" στις ΗΠΑ λόγω των τελωνειακών τους δασμών και δήλωσαν έτοιμοι για να ξεκινήσει ένας διάλογος.

"Η ASEAN, ως πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ανησυχεί πολύ από την πρόσφατη εισαγωγή μονομερών τελωνειακών δασμών από τις ΗΠΑ, είτε πρόκειται για τους δασμούς που ανακοινώθηκαν στις 2 Απριλίου 2025 είτε ακόμη την πιο πρόσφατη αναστολή τους, στις 9 Απριλίου 2025", δηλώνουν οι υπουργοί Οικονομικών της ένωσης σε ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη σύνοδό τους μέσω βιντεοσύνδεσης.

Προτού ανακοινωθεί χθες, Τετάρτη, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναστολή της ισχύος για 90 ημέρες των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών που είχε επιβάλει στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, εξαιρώντας την Κίνα, 6 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που στοχοθετήθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση επλήγησαν με πολύ μεγαλύτερους από τους αναμενόμενους δασμούς, οι οποίοι κυμαίνονταν από 32 ως 49%.

Συγκριτικά το ποσοστό που επιβλήθηκε στην ΕΕ ήταν 20%, στην Ιαπωνία 24% και στην Ινδία 27%.

"Εκφράζουμε την κοινή μας πρόθεση να δεσμευτούμε σε έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με τις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σε σχέση με το εμπόριο. Η ανοιχτή επικοινωνία και η συνεργασία θα είναι κρίσιμης σημασίας για να διασφαλιστεί ισορροπημένη και βιώσιμη σχέση", προσθέτουν οι υπουργοί Οικονομικών της ASEAN στην ανακοίνωσή τους.

Σε αυτήν δηλώνουν εξάλλου εκ νέου την υποστήριξή τους σε ένα προβλέψιμο, δίκαιο και στηριζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα.

Η 10μελής Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι συλλογικά η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Τα μέλη της στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές ως κύρια πηγή ανάπτυξης.

